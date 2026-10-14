Convocada una concentració per exigir que el referèndum sobre l’Acord amb la UE se celebri abans de la signatura

Una iniciativa ciutadana impulsada a través de la plataforma Change.org ha superat les 250 signatures per reclamar que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans que Andorra assumeixi nous compromisos institucionals. La petició, promoguda per una ciutadana que prefereix mantenir l’anonimat, també convoca una concentració pacífica per al pròxim dilluns 19 d’octubre, a les 19.00 hores, a la plaça del Consell General, davant de la Casa de la Vall, coincidint amb la data en què, segons el text de la iniciativa, el Govern preveu signar l’acord.
«El Govern ha anunciat que el 19 d’octubre signarà l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i que el referèndum arribarà després de la signatura dels 27 països europeus i del consentiment del Parlament Europeu», exposa la promotora, qui qüestiona especialment l’ordre previst per a la tramitació. «Primer signen. Després esperen el vistiplau europeu. I nosaltres, al final», lamenta, tot considerant que la ciutadania hauria de poder pronunciar-se abans que el procés avanci. En aquest sentit, reconeix que la signatura no representa la validació definitiva de l’acord, però defensa que «té un pes polític evident» i que cada compromís assumit abans de la consulta pot condicionar la llibertat de decisió dels electors.
«Quan ens toqui votar, podrem dir que no amb plena llibertat? O ens diran que s’ha avançat massa, que quedaríem malament i que el país no es pot permetre fer marxa enrere?» – Ciutadana anònima
«Quan ens toqui votar, podrem dir que no amb plena llibertat? O ens diran que s’ha avançat massa, que quedaríem malament i que el país no es pot permetre fer marxa enrere?», planteja la impulsora, qui insisteix que «no vull un referèndum convertit en un xantatge: podeu votar el que vulgueu, però ara ja no podeu dir que no». Per aquest motiu, reclama al Govern explicacions sobre la decisió de situar la consulta popular després dels tràmits institucionals europeus, assenyalant que «no escric aquesta petició per defensar que l’acord sigui bo o dolent. No cal estar-hi en contra per considerar inacceptable aquesta manera de fer» i defensant que «tenim dret a decidir sense pressions ni fets consumats».
Així mateix, la impulsora de la recollida de signatures considera necessari que la població disposi d’informació suficient sobre les conseqüències que podria tenir l’acord en qüestions com l’habitatge, la capacitat dels serveis públics i els recursos necessaris per respondre a les necessitats del país: «Les promeses genèriques no paguen un lloguer ni resolen la saturació dels serveis», afirma, concretant, doncs, tres demandes principals: establir una data per al referèndum com més aviat millor, garantir informació entenedora i plural sobre l’acord i obtenir un compromís inequívoc de respectar el resultat de la votació.
Val a dir, però, que la convocatòria es presenta com una protesta pacífica, oberta tant a les persones favorables com a les contràries a l’Acord d’associació, sempre que comparteixin la reivindicació d’avançar la consulta popular. «Sense insults ni violència, però amb tota la fermesa. No cal compartir una opinió sobre l’acord per compartir aquesta exigència democràtica», defensa la promotora, qui conclou amb una crida a la participació: «Signa, comparteix i vine. Governar no és disposar d’un xec en blanc. El futur d’Andorra també ens pertany».