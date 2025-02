Govern realça la difusió d’opinions sectorials sobre l’Acord amb la Unió Europea, animant al debat

Al marge de les ratificacions que s’han constat avui durant la trobada del cap de Govern, Xavier Espot, amb el Pacte d’Estat en termes d’immigració i de lliure circulació de persones, entre altres mesures, l’ordre del dia també ha tractat més assumptes rellevants com la reunió telemàtica que ha efectuat el mandatari amb el seu homòleg de San Marino a principis de setmana, així com per consensuar la difusió de nous articles que esclareixin a la ciutadania els dubtes que puguin tenir cap a l’Acord d’associació.

Sobre això últim, Espot ha remarcat que a banda d’aquest primer article que ja s’ha publicat als mitjans de comunicació, “tenim contractat tot un pla comunicatiu amb diferents empreses, tant nacionals com externes, per dur a terme una part i nosaltres ens encarreguem del vessant comunicatiu bilateral reunint-nos amb els col·lectius i el teixit empresarial del país. En aquest sentit, hem creat un grup de treball per preparar les modificacions de la llei de contractació pública i les bases que s’hauran d’aprovar així un cop entri en vigor l’Acord, com també paral·lelament les lleis reguladores que amb el dret europeu s’aplicaran als diferents cossos”.

De forma que amb la intenció d’ampliar progressivament els articles informatius i pedagògics sobre l’annex amb Europea, el cap de Govern ha remarcat que altres iniciatives privades o externes al Govern i a la secretaria d’Estat d’Afers Europeus com el debat que va organitzar el Col·legi Oficial d’Economistes al desembre “són benvingudes i igual d’importants per al conjunt dels ciutadans perquè traslladen des de diferents àmbits i sectors, amb precisió i rigor, una posada en coneixement dels continguts i conseqüències que implicarà aquest moviment geopolític”. Ha confirmat, tot seguit, que “donaran ple suport” per acompanyar la celebració d’aquestes campanyes.

Altrament, i sobre si hi ha alguna novetat arran de la tipologia de com serà el text definit per a l’Acord d’associació, el mandatari general ha sostingut que “no hi ha cap puntualització a afegir a causa del nou context geopolític que travessa actualment el Consell de la Unió Europea, i particularment dels estats membres veïns al Principat, que és prou complex”, remarcant que hi ha un compromís perquè la definició del text “pugui avançar substancialment” i que la seva aprovació s’estableixi durant la presidència polonesa. En aquest sentit, ha justificat el retard en ser “probablement l’acord més ampli i transversal que mai hagi negociat la Comissió Europea amb un tercer estat“. Quant al calendari que contempla el Govern per a dur a terme el referèndum, Espot encara confia que es pugui dur a terme al llarg del present any.

A banda d’informar al Pacte d’Estat dels múltiples contactes bilaterals i reunions en matèria de l’Acord d’associació, Espot ha desgranat també el contingut de la seva reunió dilluns amb Lucca Beccari, ministre d’Afers Exteriors, Afers Politics, Cooperació econòmica i internacional i Transició Digital de San Marino, destacant l’avançament del procés d’adopció de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, la qual es troba actualment en fase de revisió per part del Consell de la Unió Europea.

Sobre aquest tema, han deixat patent que queda per conèixer si l’Acord serà adoptat com a acord de competències exclusives de la UE o si serà considerat com a un model mixt. Els dos dignataris han corroborat el suport dels estats membre europeus per a la materialització de la negociació, coincidint en l’oportunitat que representa pels dos països entrar al seu mercat interior. Finalment, les delegacions també han tractat sobre resolucions sotmeses a les Nacions Unides relatives al conflicte a Ucraïna i han acordat així continuar establint consultes prèvies al respecte a través les seves representacions permanents.