Govern preveu tancar el 2024 amb un superàvit de cinc milions d’euros

El ministre de Finances, Ramón Lladós, ha presentat al Consell General els detalls del pressupost per a l’any 2025, posant èmfasi en un programa prudent, enfocat a reforçar els pilars clau del país i garantir un creixement sostenible. El Govern preveu tancar l’any amb un superàvit de 5 milions d’euros, malgrat un dèficit inicial de 300 milions, gràcies a l’augment dels ingressos i a una gestió fiscal diligent.

Lladós ha destacat que els ingressos del país han augmentat en 3,7 milions d’euros respecte a les previsions inicials. Els ingressos duaners han crescut un 14%, reflectint el dinamisme de sectors com la construcció i el turisme, que han experimentat un augment significatiu d’assalariats. La diversificació econòmica ha permès que Andorra depengui menys d’alguns productes tradicionals, mantenint una base fiscal equilibrada. El Govern espera ingressar 360 milions d’euros en impostos indirectes, amb una contribució destacada de l’IGI, mentre que les taxes i els ingressos patrimonials sumaran 49 i 9,5 milions d’euros respectivament.

Una de les prioritats del pressupost és l’habitatge, amb una partida de 33 milions d’euros per a inversions el 2025. Aquesta xifra, afegida als esforços dels anys anteriors, situa les inversions totals en més de 70 milions d’euros, responent a la pèrdua de poder adquisitiu de molts ciutadans. També es destinaran 100 milions d’euros a la sanitat, la partida més elevada del pressupost, i 87 milions a l’educació, amb inversions significatives per ampliar la Universitat d’Andorra i estabilitzar places d’interins. El transport públic rebrà més de 9 milions d’euros, reflectint el creixent ús d’aquest servei.

El ministre ha destacat la reducció progressiva del deute públic, que se situa en el 32% del PIB, lluny del 40% previst en altres exercicis. Aquesta xifra, segons Lladós, assegura la sostenibilitat financera del país i permet afrontar els pròxims anys amb confiança.

En el debat posterior, el conseller no adscrit Víctor Pintos ha elogiat la moderació del pressupost, tot i reiterar la necessitat de racionalitzar la despesa, especialment en els comuns, que acumulen superàvits mentre el Govern encara redueix dèficits. Pintos també ha reconegut les inversions en digitalització com un pas necessari per millorar la gestió administrativa i simplificar estructures.