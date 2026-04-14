Riba manté la “impossibilitat” d’aplicar de manera provisional l’Acord i admet que només seria viable amb dos terços

El Govern ha reiterat que no pot aplicar provisionalment l’Acord d’associació amb la Unió Europea en l’estat actual del dret andorrà, tot i admetre que aquesta opció només seria possible si es completa tot el procés de ratificació amb una majoria reforçada i una consulta ciutadana prèvia. Així s’exposa en una resposta signada pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, a una demanda de la consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, en què recorda que ja va notificar el març del 2025 al Consell de la UE la “impossibilitat” d’aplicar l’acord de manera provisional en les condicions actuals.
Amb tot, Riba ha apuntat que l’única via possible implicaria completar íntegrament el procediment intern, el qual inclou el vot favorable de dues terceres parts del Consell General i la celebració d’un referèndum consultiu que el Govern manté el compromís de convocar. En aquest sentit, el secretari d’Estat ha insistit que no és correcte plantejar la consulta com un “referèndum sobre l’aplicació provisional”, ja que aquesta no és jurídicament viable sense la ratificació prèvia. La consulta, segons Riba, s’hauria d’entendre com un posicionament global del país sobre l’acord.
D’altra banda, Riba ha admès que el calendari continua sense concretar-se, ja que la signatura prevista inicialment per al febrer del 2026 no es va produir i la tramitació al si de la Unió Europea es manté oberta. “No és possible avançar una data sense incórrer en especulacions”, ha assenyalat, tot recordant que el procediment europeu encara ha de culminar amb el consentiment del Parlament Europeu, un pas necessari abans de poder avançar en la fase interna. En aquest sentit, ha afegit que la consulta no es pot convocar fins que no hi hagi un text signat i una posició definida de les institucions europees, amb l’objectiu així d’evitar generar “un espai d’incertesa pública”.