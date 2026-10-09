Govern endurirà la lluita contra el contraban al desembre amb penes de fins a dos anys per als infractors

La nova infracció penal contra el contraban de tabac entrarà en vigor aquest desembre i permetrà imposar penes de fins a dos anys de presó a les persones que travessin reiteradament la frontera per acumular mercaderia destinada a aquesta activitat. Així ho ha confirmat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa posterior al 10è Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània, celebrat aquest divendres amb la participació del prefecte de la regió, Pierre-Fabrice Rigoulet-Roze: «Permetrà, precisament, penalitzar amb penes que poden anar fins a dos anys de presó aquelles persones que diverses vegades passen d’un costat a l’altre de la frontera i van acumulant mercaderia sensible, en aquest cas tabac, per dur a terme aquestes pràctiques de contraban», ha explicat Espot, qui ha remarcat que «l’efectivitat pràctica la veurem properament».
Val a dir que la mesura forma part del pla de xoc impulsat per combatre aquesta activitat al Pas de la Casa, el qual també preveu ampliar els efectius policials i duaners. En concret, Espot ha anunciat 15 efectius més de duana i 10 de policia, els quals «ens permetran reforçar la presència policial i duanera», remarcant, però, que aquests nous agents encara es troben en període de formació i no són plenament operatius. «Hem reiterat la determinació del Govern d’Andorra de continuar treballant estretament amb les autoritats franceses per fer front a l’activitat de les xarxes cada vegada més organitzades i més agressives», ha afegit Espot, qui també ha destacat «la importància del treball conjunt constant que mantenim els serveis francesos i andorrans a través d’eines de cooperació, com les patrulles mixtes, duaneres i policials, els contactes operatius permanents».
«Permetrà penalitzar amb penes que poden anar fins a dos anys de presó aquelles persones que diverses vegades passen d’un costat a l’altre de la frontera i van acumulant mercaderia sensible» – Xavier Espot
Per la seva banda, Rigoulet-Roze ha situat el contraban entre les principals preocupacions compartides per les dues administracions: «L’any passat va ser una de les primeres preocupacions, i, no és una sorpresa, ho continua sent avui», ha afirmat, advertint dels riscos associats als mètodes utilitzats per aquestes xarxes. «Un modus operandi que pot ser molt més arriscat per als que viatgen per la ruta, amb excessos de velocitat o rebuig a fer cas a les autoritats», ha exposat, tot insistint que «la lluita contra el contraban de cigarrets i el tràfic necessita també accions a banda i banda de la frontera». A més, ha explicat que s’ha acordat intensificar els controls i les sancions tant sobre els desplaçaments motoritzats com sobre les rutes de muntanya, defensant «una consolidació de les accions coordinades que podem fer per combatre aquest contraban».
Un altre dels projectes tractats ha estat la instal·lació de la futura brigada de la Gendarmeria de l’Hospitalet en una borda propietat de l’Executiu andorrà, precisant que, actualment, els gendarmes ocupen dependències municipals i que el trasllat els permetrà disposar de nous espais per desenvolupar les seves funcions. En matèria de transport públic, Espot ha exposat que les dues delegacions han revisat la situació de la línia ferroviària de París a la Tor de Querol i del servei d’autobusos entre Ax-les-Thermes i el Pas de la Casa. «Estem d’acord que hem de garantir un servei ferroviari que sigui eficient i hem acordat la voluntat de reforçar les connexions amb autobús per facilitar també l’accés als usuaris», ha assenyalat el mandatari governamental andorrà.
«Es tracta d’un modus operandi [el del contraban] que pot ser molt més arriscat per als que viatgen per la ruta, amb excessos de velocitat o rebuig a fer cas a les autoritats» – Pierre-Fabrice Rigoulet-Roze
En l’àmbit sanitari, ambdós han destacat els avenços en hemovigilància, els projectes de prevenció de les addiccions entre els joves i la cooperació entre el SAAS i el Centre Hospitalari Universitari de Tolosa per ampliar els serveis accessibles als pacients andorrans. A més, Espot ha expressat la satisfacció per «la propera ratificació de l’acord marc de cooperació sanitària transfronterera que vam negociar Andorra i França», mentre que, en l’àmbit econòmic, ha remarcat que «cada cop hi ha més contacte entre els respectius ecosistemes, cada cop identifiquem més sectors d’interès compartit en els àmbits digitals, en l’àmbit de la salut». En aquest sentit, la cooperació empresarial tindrà dues noves cites aquest mes, amb les segones jornades de cooperació transfronterera previstes per al 21 d’octubre i el Fòrum Empresarial Transfronterer del dia 22.
Finalment, i pel que fa a l’agricultura i la ramaderia, Espot ha destacat que la cooperació amb Occitània, especialment amb l’Arieja, «dona resultats molt positius» en àmbits com «la sanitat animal, la preservació de races autòctones, el pastoralisme, el turisme de muntanya, la valorització de productes locals i el manteniment de l’activitat econòmica i social als territoris rurals». I, en l’àmbit cultural, les delegacions també han revisat l’estat de la candidatura multinacional a la UNESCO dels monuments vinculats a la construcció del Coprincipat, un procés que Espot ha recordat que «encara es troba en una fase inicial» i sobre el qual ha expressat la confiança que el Comitè del Patrimoni Mundial pugui pronunciar-se favorablement.