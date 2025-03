Govern empara el nomenament de Souque en l’existència de càrrecs similars “al nostre voltant”

El Consell de Ministres ha aprovat el nomenament de Noëlia Souque com a nova ambaixadora amb missió especial per a la cooperació transfronterera. Segons ha destacat el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquesta figura diplomàtica ja existeix en altres països, incidint d’aquesta manera en què “és una figura que es troba al nostre voltant”. A més, Casal ha apuntat que d’aquesta manera Govern reforça les relacions amb els territoris veïns.

L’Executiu ha justificat la creació d’aquest nou càrrec per l’existència de diversos projectes estratègics amb Catalunya i Occitània que requereixen un impuls addicional. Entre aquests projectes destaquen el desenvolupament d’una Zona Franca, la connexió elèctrica amb Espanya, la millora de les infraestructures de transport i el seguiment dels programes europeus POCTEFA de cooperació territorial. La nova ambaixadora també farà el seguiment de les iniciatives desenvolupades en el marc de la Comunitat de Treball del Pirineu (CTP) i del projecte multilateral ‘Mountain Partnership’ per al desenvolupament sostenible de les zones de muntanya.

Casal ha destacat que el nomenament de Souque respon a “una aposta clara del Govern per reforçar la cooperació amb els territoris veïns” i ha subratllat que “el vessant diplomàtic” que ha demostrat durant el seu mandat com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals ha estat un factor determinant per a la seva designació. Casal ha puntualitzat que el nomenament no comporta la creació d’una nova ambaixada física ni d’una estructura associada, ja que Souque dependrà directament del Ministeri d’Afers Exteriors.

Per a assumir aquesta nova responsabilitat, Souque deixarà el seu actual càrrec com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, una posició que serà ocupada en les pròximes setmanes per Lorena Jordana. Procedent del grup parlamentari Demòcrates, Jordana és doctora per la Universitat d’Andorra i professora de l’UdA, amb una trajectòria acadèmica especialitzada en administració i finances. Casal ha defensat aquest canvi subratllant que “s’ha primat el coneixement” i que la decisió s’ha pres en coherència amb l’estratègia de l’Executiu de buscar els millors perfils per a les responsabilitats encomanades.