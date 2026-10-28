Govern demana canvis a la llei de transparència de Concòrdia per evitar «rigideses innecessàries» en les entitats

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha assegurat que l’Executiu comparteix la voluntat de Concòrdia de reforçar la transparència i professionalitzar els processos de selecció dels màxims responsables de les societats públiques i les entitats parapúbliques, tot i que considera que la proposició de llei presentada pel grup parlamentari necessita ajustaments. «Considerem que cal precisar millor l’àmbit d’aplicació de la llei o de la proposició de llei. També cal evitar que aquesta nova regulació pugui generar rigideses innecessàries en el seu funcionament», ha declarat Casal.
Cal recordar que la iniciativa legislativa de Concòrdia preveu reduir la discrecionalitat en els nomenaments dels màxims responsables de les societats públiques i les parapúbliques mitjançant processos públics de selecció. Entre les mesures plantejades hi ha l’establiment de mandats de cinc anys, renovables una vegada consecutiva, així com la participació d’experts independents en els procediments per escollir els càrrecs directius. Amb aquesta proposta, el grup parlamentari encapçalat per Cerni Escalé planteja establir criteris comuns per als nomenaments de les diferents entitats.
«Entenem que la llei també ha de tenir prou flexibilitat per adaptar-se a aquesta diversitat i preservar l’autonomia funcional i la capacitat de gestió de cada una d’aquestes entitats» – Guillem Casal
Un dels principals punts de discrepància de l’Executiu és la disposició transitòria que estableix que els actuals càrrecs de responsabilitat cessarien dos anys després de l’entrada en vigor de la llei. Casal ha advertit que aquesta mesura podria comportar una acumulació de vacants directives en un mateix període i ha assenyalat que «seria complicat cobrir totes aquestes situacions o aquests llocs de direcció de cop». «És positiu establir principis comuns, però entenem que la llei també ha de tenir prou flexibilitat per adaptar-se a aquesta diversitat i preservar l’autonomia funcional i la capacitat de gestió de cada una d’aquestes entitats», ha afirmat Casal.
Pel que fa als criteris de nomenament, el ministre ha reiterat que cada organisme ha de conservar la capacitat d’escollir els perfils professionals que millor s’ajustin a les seves necessitats, sense perdre les competències dels respectius òrgans de govern. En aquest sentit, ha assegurat que «Govern comparteix especialment la voluntat de professionalitzar i objectivar els processos de selecció dels màxims responsables sobre la base del mèrit i la capacitat». Finalment, Casal no ha descartat que la proposició de llei pugui incorporar modificacions durant la tramitació parlamentària, sempre que el Consell General decideixi prendre-la en consideració.