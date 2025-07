Sessió de consell Comú

González obre la porta al Govern perquè l’Espai Capital sigui un projecte de país amb recinte firal i usos culturals

En la sessió de consell de Comú d'Andorra la Vella s'ha aprovat el nou contracte d’arrendament de la parcel·la de Prada Casadet en què es vol plasmar la proposta

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha reiterat la mà estesa a l’executiu perquè es pugui treballar de bracet el projecte d’espai firal que es vol incloure en el projecte Espai Capital que la corporació va presentar dilluns. “Hem de parlar entre les administracions de veure les necessitats. No ens podem enganyar i podem dir és ‘un projecte del comú’; el comú té una visió a nivell també nacional i l’Espai Capital és un projecte que és a nivell de país”, ha manifestat i ha afegit que, per tant, “Andorra Turisme ha de formar part d’aquest projecte”. Ho ha manifestat en les declaracions posteriors a la sessió de consell de comú en què s’ha aprovat, per unanimitat, el nou contracte d’arrendament de la parcel·la de Prada Casadet en què es vol plasmar la proposta.

Des de l’oposició s’ha votat favorablement el punt del nou contracte, ja que tal com ha exposat David Astrié “després de tants anys” parlant del projecte és una “absoluta satisfacció” que sembli tirar endavant. En aquest sentit, ha recordat que l’anterior majoria, i ell personalment, ja va demanar aquesta infraestructura perquè calia “anticipar-se a possibles canvis urbanístics” que puguin privar el comú d’espais que actualment es tenen per celebrar esdeveniment com pot ser l’aparcament del parc Central. “Nosaltres hem votat a favor perquè considerem que és un equipament que és necessari per a la parròquia i per al país per encabir una sèrie d’esdeveniments”, ha argumentat.

Qüestionat sobre les paraules del ministre de Turisme i Comerç que va mostrar la seva “sorpresa” Astrié ha expressat que a ell també el va “sobtar que tot això es precipités d’aquesta forma” i ha defensat que ara el que cal és “treballar conjuntament perquè aquest recinte multifuncional o aquest Espai Capital pugui albergar el màxim dels esdeveniments possibles i que estigui pensat per tothom”. Quant a la ‘provisionalitat’ del projecte, tenint en compte que es construirà en una parcel·la privada, ha recordat que un dels motius pels quals no va tirar endavant anteriorment era perquè “construir un projecte d’aquesta envergadura” en un terreny privat “comportava riscos” i ara “s’està plantejant el mateix”, motiu pel qual ha defensat que si els estudis demostren que és provisional es “repensi el projecte perquè arribi a ser definitiu”. Astrié també ha posat en dubte que en la parcel·la pugui encabir-se l’espai firal, la plaça pública i la connexió amb el riu a més del museu nacional i ha recordat que si calgués fer el multifuncional en altre espai el comú té terrenys de titularitat pública fruit de cessions com a l’Obac o a Santa Coloma.

Qüestionat sobre com encabir en aquell terreny tot el que hi podria anar, és a dir, el projecte comunal més el museu, el cònsol major ha posat en relleu que hi ha hagut tres o quatre trobades amb Cultura per demanar quin projecte es té per a aquesta infraestructura cultural i que se’ls va dir que a la tardor ja tindran aquest projecte. González ha manifestat que des de l’executiu són “coneixedors” que en aquella parcel·la “sí o sí” hi ha d’haver una plaça pública i que, per tant, aquest museu ha de ser compatible amb l’espai públic.

El cònsol major ha volgut incidir en la idea que el projecte és del comú perquè serà qui pagarà el lloguer i és qui l’ha impulsat, però que s’ha treballat “conjuntament amb el Govern per veure les necessitats i que participi”. I ha reivindicat que es veu com un espai definitiu per encabir esdeveniments, ja que s’ha treballat “molt” internament i s’han avaluat les necessitats actuals al voltant de les diferents cites que es fan a la parròquia i fins i tot s’han tingut en compte necessitats com la del Cirque du Soleil.