Frédéric Rose pren el relleu de Georges-François Leclerc com a representant personal a Andorra de Macron

El copríncep francès i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha posat fi a les funcions de Georges-François Leclerc com a representant personal a Andorra i ha nomenat en el seu lloc Frédéric Rose, segons recullen dos decrets publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). La decisió està recollida en dos decrets signats a París el passat 6 de juny. En el primer, Macron decreta el cessament de Leclerc, que havia estat nomenat representant personal del Copríncep francès i el seu nomenament havia estat publicat al BOPA el novembre del 2025. En el segon, designa Frédéric Rose com a nou representant personal.
La decisió està recollida en dos decrets signats a París el passat 6 de juny
El decret de nomenament estableix igualment que els poders conferits al copríncep francès per la Constitució andorrana que no hagin de ser exercits estrictament de manera personal queden expressament delegats al nou representant. La figura del representant personal exerceix les funcions de delegat del copríncep francès al Principat i actua com a interlocutor institucional en aquelles competències que la Constitució permet delegar. Els dos decrets han estat signats per Emmanuel Macron en qualitat de copríncep d’Andorra i president de la República Francesa i han entrat en vigor amb la seva publicació al BOPA.