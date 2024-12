Forné espera poder definir el trajecte del tramvia amb els comuns al gener

El Govern aposta per fer un pas endavant en el transport públic amb la creació d’un tramvia lleuger que connecti la frontera hispanoandorrana amb Escaldes-Engordany. Aquest projecte vol fixar en els propers mesos el seu traçat i garantir les infraestructures necessàries. De fet, l’Executiu preveu reunir-se al gener amb els comuns implicats per “consensuar el recorregut i acordar les corresponents reserves d’espais”, tal com ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, durant la trobada de Nadal entre el Govern i els mitjans de comunicació. L’objectiu és tenir el pla sectorial enllestit en un termini de 12 mesos, un document que servirà de “garantia urbanística i jurídica” i que permetrà definir la inversió global i les modalitats de finançament. En aquest sentit, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) ja ha donat llum verda a una partida de 62 milions d’euros. Tot i l’impuls, el cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat “prudència” perquè és “un projecte molt complex” i s’emmarca en una visió a llarg termini que podria trigar dècades a materialitzar-se.

Paral·lelament a aquesta estratègia de transport segregat i més sostenible, l’administració general ha fet balanç dels reforços introduïts en el servei nocturn d’autobusos. Des del setembre passat, l’increment d’usuaris ha estat del 25%, i s’ha constatat una millora significativa en la mobilitat dels treballadors que pleguen tard i viuen en parròquies diferents d’on desenvolupen la seva activitat laboral. “Hem registrat un creixement bastant òptim en només tres mesos”, ha destacat Forné. A més, el secretari d’Estat ha assegurat que s’està estudiant prolongar el servei nocturn fins al Pas de la Casa i ampliar línies com la L6 fins a la Cortinada, tot plegat dins d’un estudi d’optimització que s’hauria de tenir llest en tres mesos. “S’han triplicat els usuaris i s’ha augmentat el poder adquisitiu dels ciutadans gràcies a l’aposta pel transport segregat”, ha afirmat Forné, tot incidint en els beneficis socioeconòmics i ambientals d’aquestes millores.

Finalment, el Govern també avança en el projecte del parc eòlic del Maià, el qual vol engegar-se a partir de 2025. Durant l’any vinent, l’objectiu és aprovar el Pla Sectorial i desencallar els tràmits administratius, amb la finalitat d’obtenir les llicències i habilitar els accessos. Segons Forné, “l’impacte del parc eòlic del Maià serà molt similar a la construcció de la central de Fhasa, ja que marcarà la nostra història a nivell energètic”. A més, ha subratllat la voluntat de “continuar en la mateixa línia de passar a energies més sostenibles i no tan fòssils”, en sintonia amb l’estratègia global del país per aconseguir una transició energètica efectiva i de llarg recorregut.