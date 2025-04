Definició de la tipologia del text

Espot treu ferro sobre l’Acord i manté que s’ha de “desdramatitzar” la definició de si és mixt o no

El mandatari estipula que l'únic que variarà de ser mixt o no és el procés de ratificació, que en cas de ser-ho, "només afectarà una part minoritària"

Davant la informació d’un mitjà nacional sobre el possible bloqueig que efectuaria l’Estat francès a l’Acord d’associació que negocia el Principat amb la Unió Europea, i que manté actualment sota tràmit parlamentari per a la seva ratificació, el cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut incidir avui que “no comparteixo que això sigui així, ja que França ha defensat la negociació”, indicant que espera una resolució “favorable” del territori francès envers el text. L’Executiu també ha matisat que “s’ha d’aprendre a desdramatitzar” sigui quina sigui l’opció final, fent referència a la definició si l’Acord serà mixt o no.

Amb aquestes paraules el mandatari general ha volgut treure ferro sobre el perill que podria còrrer el text en cas que l‘estat veí del nord percebi amb mals ulls el tractat pel Mercosur, evitant convertir així Andorra en un precedent europeu. De fet, per a Espot “no es tracta de cap bloqueig, sinó de com el seu fons jurídic acabi conformant la qüestió, ja que França sempre s’ha mostrat més favorable envers els acords de tipus mixtos“. Tanmateix, segons Espot, “l’Acord està negociat amb la Comissió Europea perquè no sigui mixt, de manera que intentarem convencer-los perquè donin suport al format”.

– Pendent d’ampliació –