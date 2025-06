Decisió controvertida

Xavier Espot blinda el nomenament de Xavier Mujal: “Jo d’anar regalant càrrecs no ho he fet ni ho faré mai”

Tot i les crítiques per la suposada designació a dit, el mandatari governamental assegura que s'ajusta al marc legal i respon a una necessitat estratègica

El cap de Govern, Xavier Espot, ha sortit al pas de les crítiques derivades del nomenament de Xavier Mujal com a assessor de comunicació de l’Executiu. Espot ha defensat la decisió assegurant que no es tracta d’un càrrec concedit arbitràriament: “Jo d’anar regalant càrrecs no ho he fet ni ho faré mai”, ha afirmat, tot subratllant que la incorporació respon a la confiança en la capacitat de Mujal per aportar valor afegit a l’estratègia comunicativa del Govern, especialment “en un context particularment difícil”.

Davant les acusacions sobre una possible contractació a dit, el mandatari governamental ha remarcat que es tracta d’un càrrec de confiança regulat per la Llei de la funció pública. En aquest sentit, ha convidat el conseller general socialdemòcrata Pere Baró a consultar la normativa aplicable i ha recordat que l’acte administratiu compta amb l’informe justificatiu pertinent, validat per la intervenció general de l’Executiu.

Espot ha defensat la trajectòria professional de Mujal, destacant la seva experiència com a director de Ràdio i Televisió d’Andorra durant vuit anys i la seva vinculació anterior amb Catalunya Ràdio. “És de les poques persones que des d’Andorra ha treballat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals”, ha remarcat, afegint que està “absolutament convençut” de la seva idoneïtat per al lloc.

En relació amb la necessitat d’aquesta incorporació, el cap de Govern ha afirmat que l’estratègia comunicativa de l’Executiu requeria un reforç. Ha recordat que hi ha diverses preguntes parlamentàries registrades sobre aquest afer, les quals permetran oferir més detalls en seu legislativa. A més, ha posat en relleu que el Govern ha actuat amb prudència a l’hora de fer noves contractacions i que només s’ha incorporat personal quan s’ha considerat “imprescindible”.

Finalment, ha apuntalat que fins fa poques setmanes no havia esgotat el nombre màxim de ministres que permet la llei, i ha assegurat que, tenint en compte l’abast del Govern, “encara hi ha marge per recórrer” pel que fa als recursos destinats a la comunicació institucional.