L’Executiu defensa l’allau de lleis a les portes del final de la legislatura tot i admetre que algunes no s’aprovaran

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat l’elevada activitat legislativa de l’Executiu en els darrers mesos del mandat, malgrat la possibilitat que una part dels projectes no arribi a superar la tramitació parlamentària abans de la dissolució del Consell General. Ho ha dit en ser preguntat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per la sensació que Govern està accelerant la presentació de textos per acreditar el compliment del programa electoral, assegurant que aquesta acumulació d’iniciatives no és excepcional: «Estem en una situació similar a la que ha passat legislatura rere legislatura, i no només l’última, sinó el conjunt de legislatures que hi ha hagut a Andorra».
El mandatari ha reconegut que actualment hi ha una activitat legislativa considerable i ha atribuït aquesta situació al pes que ha adquirit l’Executiu com a principal impulsor de noves normatives. Així, segons ha mencionat, bona part dels projectes de llei que arriben al Consell General provenen de l’Executiu, fet que provoca que diversos textos coincideixin en diferents fases de tramitació parlamentària. Ara bé, tot i les dificultats que aquesta acumulació pot comportar per a la cambra, ha insistit que Govern no pot aturar la seva activitat pel fet que s’acosti el final del mandat. «El Govern té el compromís de treballar fins que es dissolgui el Consell General, i m’atreviria a dir que més enllà», ha manifestat, recordant que l’Executiu continuarà en funcions fins a la designació del successor de Xavier Espot.
«Potser sí que un text en concret no acabi aprovant-se de forma final, però hi ha una tasca feta i hi ha una tasca també de donar a conèixer-la» – Guillem Casal
Davant la possibilitat que algunes iniciatives acabin passant d’una legislatura a una altra sense arribar a aprovar-se, Casal ha defensat la utilitat de presentar igualment els textos que ja han estat elaborats. En aquest sentit, ha remarcat que es tracta de projectes treballats amb els sectors implicats i que la seva entrada a tràmit parlamentari permet fer-los públics i posar-los a disposició de la ciutadania. «Potser sí que un text en concret no acabi aprovant-se de forma final, però hi ha una tasca feta i hi ha una tasca també de donar a conèixer-la», ha assenyalat. Segons el ministre, aquesta feina pot ser recuperada posteriorment per altres governs o grups parlamentaris, els quals disposaran d’una base sobre la qual continuar treballant.
Finalment, el portaveu de l’Administració ha defensat que l’activitat legislativa s’ha d’entendre com un procés que va més enllà dels terminis electorals i que no necessàriament culmina amb l’aprovació immediata de totes les iniciatives: «Això és una roda, no una línia recta. És a dir, aquí la feina no s’acaba a la primavera del 2027». En darrer lloc, ha remarcat que, independentment del resultat de les pròximes eleccions, els futurs responsables polítics podran aprofitar els projectes elaborats durant aquesta legislatura, justificant així la continuïtat de la presentació de lleis fins al final del mandat com una forma de deixar feina avançada, encara que alguns dels textos no arribin a convertir-se en normes vigents.