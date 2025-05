Entrevista del cap de Govern

Espot rebutja una aliança amb la dreta si s’allunya del centre i defensa el perfil “moderat” de Demòcrates

El mandatari adverteix que DA no pot ser una “rèplica d’Andorra Endavant” i aposta per un relleu progressiu de cara als comicis del 2027

El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat aquest dimecres que Demòcrates per Andorra (DA) pugui integrar-se en una futura aliança de partits de dreta de cara a les pròximes eleccions generals, si aquesta està excessivament escorada ideològicament. “No seria factible que DA s’integrés en una aliança que estigués massa ancorada a la dreta”, tot indicant que Demòcrates és una formació que es defineix per la seva transversalitat ideològica i per situar-se en l’eix central de l’espectre polític. En aquest sentit, ha deixat clar que no veu viable una col·laboració amb una proposta que sigui, textualment, “una rèplica d’Andorra Endavant”.

Amb la legislatura ja superant l’equador, Espot ha confirmat que el partit ha d’encarar la renovació del lideratge per a les pròximes eleccions generals. Ha manifestat el seu desig de fer un pas al costat: “Progressivament, en els dos pròxims anys he d’anar fent una passa al costat i donar pas a persones que siguin el futur d’aquest partit”, ha mencionat, tot criticant també la polarització creixent de l’escena política andorrana, amb propostes situades, segons ell, als extrems ideològics.

En aquest context, ha assenyalat que, de cara als pròxims comicis, s’espera la presència d’una força “molt a la dreta”, encapçalada per Carine Montaner, i d’una altra “molt a l’esquerra”, sorgida d’una possible aliança entre Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata. “Els electors també han de poder escollir una proposta de centralitat com la que representa Demòcrates”, ha deixat entreveure.

Finalment, Espot ha valorat positivament la possibilitat que DA presenti per primer cop una dona com a cap de llista a les eleccions generals i, eventualment, com a cap de Govern. “Celebraria que Andorra comptés per primera vegada amb una dona com a cap de Govern […] Seria una qüestió de normalitat política“, ha conclòs.