Espot i Riba oferiran a Barcelona una conferència oberta al públic per explicar en detall l’Acord d’associació

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han de protagonitzar el pròxim 20 de febrer una conferència, a Barcelona i oberta al públic, per descriure en què consisteix l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea i aportar una visió més completa del seu abast. Segons ha pogut saber El Periòdic, la voluntat de la trobada és anar més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic i oferir una “explicació detallada” del contingut i les implicacions del text.
La sessió, sota el títol ‘Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’Acord d’associació’, s’ha de celebrar divendres 20 de febrer, de les 12.00 a les 14.00 hores, a l’Aula Magna de la Universitat Abat Oliba CEU. L’acte, detallen, s’emmarca en el debat sobre un dels “processos estratègics més rellevants per al futur del Principat”.
Segons indica, la conferència abordarà “un dels processos estratègics més rellevants per al futur del Principat d’Andorra” i oferirà una aproximació complementària des del vessant polític i jurídic. Espot i Riba han d’exposar l’estat actual de les negociacions i detallar les implicacions institucionals, econòmiques i socials que pot comportar l’Acord.
Durant la trobada també es preveu analitzar els principals reptes i oportunitats que planteja l’entesa amb la UE, així com el seu “impacte en la sobirania”, l’adaptació normativa i la projecció internacional del país. La iniciativa s’adreça a estudiants i professorat, però també a qualsevol persona interessada en el dret europeu, les relacions internacionals i la governança.