Espot i Escalé confronten posicions sobre la transparència i la gestió del contracte de l’Andorra Cycling Masters

El cap de Govern, Xavier Espot, ha sortit aquest divendres al pas de la polèmica al voltant del cost i les condicions contractuals de l’Andorra Cycling Masters. El mandatari ha defensat que les clàusules de confidencialitat dels contractes “responen a les exigències dels socis internacionals amb què es treballa” i ha reconegut que, tot i no ser la seva opció preferida, “a vegades és necessari, perquè els partners que tenim són d’alt nivell que, si volem contractar amb ells, són contractes d’adhesió i tenim un marge de negociació relativament estret”.
D’aquesta manera, Espot ha precisat que aquestes clàusules “no provenen de la voluntat del Govern, sinó que ens venen d’alguna manera imposades”, i ha remarcat que la informació sobre els acords “no és clandestina”, sinó que “està a l’abast dels comuns i dels consellers generals que vulguin obtenir-la”. En aquest sentit, el mandatari subscriu “íntegrament” el comunicat emès per Andorra Turisme i ha afegit que “prenem bona nota de les preocupacions que han sorgit arran d’aquest esdeveniment”. A més, ha avançat que l’Executiu “negociarà al màxim perquè no s’hagin d’incorporar aquestes clàusules de confidencialitat” i que, si no es pot evitar, “valorarem si realment si el tipus d’esdeveniment compensa”.
Tanmateix, i en relació amb les declaracions del president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, Espot ha lamentat “que hagi tingut la gosadia de parlar de, gairebé, malversació”. “Jo no sé si aquest senyor sap el que vol dir malversació. Malversació és un delicte. Vol dir gastar diners públics en finalitats que no responen a l’interès general, com si el ministre de Turisme s’hagués posat els diners a la butxaca”, ha remarcat el mandatari governamental, reiterant que es tracta d’una informació que també la coneixen els comuns “del seu color polític, que avui mateix l’han contradit”: “Si aspira a ser cap de Govern i tenir un lideratge més important que el que té avui en dia, crec que no va per bon camí. Si no és capaç de dialogar i comunicar amb els seus propis, com ho farà amb el conjunt de la ciutadania?”, ha conclòs Espot.
Per la seva banda, Escalé ha reiterat que els tres comuns ‘sota el seu color’ – Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria – han participat en l’esdeveniment amb quantitats molt petites i allunyades del cost total, el qual s’afirma que rondaria al voltant dels 1,2 milions d’euros. “Són molts diners per a un acte d’un sol dia”, ha remarcat, reiterant que “la Llei de transparència inclou també Andorra Turisme i diu clarament que la despesa ha de ser pública”. En aquest sentit, Escalé ha lamentat que la política deixi de ser “una qüestió de parlar sobre les idees” i es passi a parlar de les persones: “Podem ser molt crítics amb els projectes, però no hauríem de criticar les persones”, afegint que “s’apropen les eleccions generals i ho comencem a notar, però deixem de confondre les persones”.
Finalment, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que la corporació “fa uns cinc mesos” va rebre la proposta d’Andorra Turisme per participar en l’Andorra Cycling Masters, i ha remarcat que la parròquia “està molt bolcada amb el ciclisme”. Segons ha apuntalat, el comú ha aportat 50.000 euros, repartits en dues anualitats: 25.000 euros aquest any i 25.000 més el 2026, ja que no disposava de partida pressupostària específica per al 2025. “Creiem que ens pot ajudar a comunicar i transmetre més aquesta marca i aquesta possibilitat d’aquest turisme”, ha afirmat. Pel que fa a les clàusules de confidencialitat dels contractes, ha assenyalat que “toca que es parli al Consell General i que es faci amb la màxima transparència, com el que estem fent nosaltres”.