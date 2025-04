Consulta ciutadana per a la UE

Espot reitera que l’Acord d’associació no entrarà en vigor provisionalment “sense una acceptació popular”

El cap de Govern respon al conseller Monteagudo que el referèndum és un compromís seu amb la ciutadania i que de moment és precipitat

La sessió del Consell General d’aquest dimarts, 15 d’abril, ha estat més extensa del que es preveia, de manera que en aquesta prèvia a la sortida de Pasqua, han aflorat a la cambra més temes de l’habitual. Un d’ells l’ha proferit el mandatari del Govern, Xavier Espot, qui manté que l’Acord d’associació no entrarà en vigor de manera provisional sense una “validació prèvia” per part de la ciutadania; és a dir, si la població no ho valida abans amb un resultat favorable al referèndum. “Ara com ara, però, no s’avalua aquesta possibilitat tenint en compte que, per fer-ho, també caldria modificar la llei de tractats i aquesta possibilitat només es plantejaria en cas que l’acord acabi sent mixt”.

Aquestes han estat les manifestacions d’Espot com a resposta a les preguntes del conseller general d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, en què demanava al Govern sobre les novetats de l’acord, així com la data definitiva de la convocatòria del referèndum. En declaracions posteriors a la sessió plenària, el cap de Govern ha assenyalat que “no hi ha massa novetats” sobre aquesta matèria, ja que “la definició de la seva naturalesa jurídica correspon al Consell de la Unió Europea i encara no s’han pronunciat”. Actualment, ha sostret que la seva anàlisi “es troba en curs” i la qüestió s’està tractant en diferents reunions del grup de treball europeu.

En referència a la qüestió que pertany al referèndum, ha recordat que és un “compromís que va agafar amb la ciutadania” com a cap de llista de Demòcrates en les dues darreres eleccions generals i que aquesta responsabilitat “s’honorarà en el moment que es pugui honorar i en el moment oportú”. Continuant el mateix tema, ha manifestat que també “hi ha molts imponderables que poden conduir a una no aprovació (del text) o a una reobertura de les negociacions”. En tot cas, el mandatari general ha advocat per anar a poc a poc, ja que “ens estem anticipant excessivament” i no es pot declarar de manera oficial “ara com ara que hi pugui haver una aplicació provisional de l’acord”, tranquil·litzant a tots els habitants.