Espot defensa els propietaris i avisa que “cal protegir els seus drets legítims” en un discurs marcat pels xiulets i clams

Habitatge, drets socials i Acord amb la UE. Aquests han estat els tres principals eixos del discurs del cap de Govern, Xavier Espot, amb motiu de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron, en un acte a la plaça del Poble marcat pels xiulets del Sindicat de l’Habitatge. Així, i en relació amb la primera qüestió, Espot ha afirmat que “l’accés a un habitatge a preu assequible és la preocupació principal de bona part de la ciutadania” i ha defensat les mesures adoptades, tot assenyalant que “seguirem ampliant el parc públic d’habitatges de lloguer, seguirem promovent programes per a la compra del primer habitatge i seguirem atents a la necessitat de protegir i acompanyar els llogaters, sense comprometre els drets legítims dels propietaris”.
Pel que fa als drets socials, Espot ha destacat la voluntat de “desplegar un marc normatiu sòlid amb una llei d’igualtat entre dones i homes ambiciosa”, així com el compromís de fer efectives aquestes mesures. En aquest àmbit, també ha abordat el debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, reconeixent que “és una qüestió complexa, amb implicacions morals, socials i jurídiques profundes”, però subratllant que el Govern treballa “per trobar una solució ponderada i consensuada que permeti despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs sense que això comprometi el nostre sistema institucional”. El mandatari governamental, però, ha advertit que “no hi haurà avenços des de la precipitació, però tampoc des de la inacció”.
En tercer terme, i més en clau internacional, Espot ha destacat el paper de Macron en el procés d’aproximació a Europa, assegurant que el copríncep “ens ha acompanyat i ens ha fet costat en la negociació internacional més llarga i complexa de la nostra història recent”, en referència a l’Acord amb la UE. En aquest sentit, ha defensat que aquest pas suposa “transitar des de l’aïllament cap a la plena participació al mercat únic europeu”, amb l’objectiu de “reforçar la diversificació de la nostra economia i garantir el benestar de les futures generacions”.
A més, el cap de Govern també ha posat en valor la relació bilateral amb França, destacant avenços en àmbits com l’educació, amb la renovació del conveni educatiu, i l’energia, amb projectes conjunts com el de l’Hospitalet, el qual permetrà “proveir-nos de més energia renovable durant l’hivern”. Alhora, ha advertit de la necessitat de reforçar les connexions viàries, assenyalant que episodis com l’esllavissada a la RN-20 han evidenciat “la vulnerabilitat d’un eix viari absolutament estratègic”.
Així doncs, i en un context global marcat per la incertesa, Espot ha recordat que “el canvi climàtic ens desafia amb urgència” i que “les tensions geopolítiques posen a prova els valors que crèiem consolidats”, tot defensant que “cap país, tampoc Andorra, no pot restar al marge” i que cal apostar per respostes compartides. A més, ha tornat a expressar el seu agraïment al copríncep francès, destacant “la vostra dedicació, la vostra proximitat i el vostre compromís amb Andorra”, en un discurs que, malgrat el seu contingut institucional, ha quedat parcialment eclipsat pels crits i xiulets.