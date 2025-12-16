Espot manté la defensa del sistema electoral vigent avui dia i posa en dubte la reforma plantejada per Concòrdia

El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat qüestionat aquest dimarts per la proposició de llei presentada pel grup parlamentari de Concòrdia per modificar la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, amb l’objectiu d’introduir el sistema de llistes obertes a la circumscripció parroquial en les eleccions generals. El mandatari, tot i reconèixer que la iniciativa té una “vocació constructiva” i que el plantejament de fomentar la participació ciutadana és “lloable i positiu”, ha advertit que qualsevol modificació del sistema electoral ha d’abordar-se amb prudència i que el model vigent és fruit d’un ampli consens assolit durant el procés constituent: “Un dels elements que va estar a punt de descarrilar el procés va ser el sistema electoral”, ha afirmat.
En aquest sentit, el cap de Govern ha assenyalat que “es va arribar a un punt d’equilibri que crec que va ser molt difícil d’assolir i, al mateix temps, molt ponderat”. Segons ha afirmat, aquest sistema “s’ha demostrat que ha funcionat molt bé durant més de trenta anys”, ja que “ha permès garantir l’estabilitat parlamentària, també l’estabilitat dels successius governs, i al mateix temps fer-ho sempre governant la llista més votada”. Així, Espot ha manifestat que “tot plegat, com a mínim, si es vol modificar, requereix humilitat i sentit comú”, tot considerant que “està bé posar damunt la taula debats d’aquestes característiques”, però reiterant una vegada més que “són debats que s’han d’encarar amb molta prudència i amb molta humilitat”.
“Nosaltres l’analitzarem amb ànim constructiu com sempre […] No validarem una proposta que no tinguem el convenciment que pot suposar una millora en relació amb la situació actual” – Xavier Espot
En relació amb la proposició concreta presentada per Concòrdia, el cap de Govern ha afirmat que “nosaltres l’analitzarem amb ànim constructiu com sempre”, però ha deixat clar que “no validarem una proposta que no tinguem el convenciment que pot suposar una millora en relació amb la situació actual”. En aquest sentit, ha afegit que “la situació actual, des d’aquest punt de vista, és la millor”. Espot també s’ha referit a la petició d’“alçada de mires” formulada per Concòrdia i ha assegurat que “tindrem l’alçada de mires que se’ns pot exigir”. Tot i això, ha puntualitzat que “això no condicionarà el criteri del Govern respecte d’aquesta proposició de llei”.
“Un debat d’aquestes característiques hauria estat molt més constructiu i fructífer poder-lo tenir a principis d’una legislatura i analitzant la globalitat del sistema electoral” – Xavier Espot
Finalment, el mandatari ha considerat que “un debat d’aquestes característiques hauria estat molt més constructiu i fructífer poder-lo tenir a principis d’una legislatura i analitzant la globalitat del sistema electoral”. En aquest sentit, ha apuntat que la millor manera hauria estat a través de la creació d’una comissió parlamentària de treball per analitzar, debatre i treballar una eventual reforma, en lloc de “la presentació, a un any i escaig de les eleccions, d’una proposició de llei unilateral que el Govern i els grups parlamentaris de la majoria ni tan sols han tingut l’ocasió de copsar”. Tot i això, ha reiterat que “ho analitzarem amb ànim constructiu i amb la porta oberta al diàleg”, si bé ha conclòs que “veig difícil que el sistema actual sigui millor”.