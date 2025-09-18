Espot manté el pols amb la Cambra i defensa que les quotes d’immigració no s’ampliaran malgrat les demandes

La presentació de l’Informe Econòmic 2024 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), celebrada aquest dijous al Centre de Congressos, ha tingut continuïtat amb la resposta del cap de Govern, Xavier Espot, qui ha coincidit amb el president de l’entitat, Josep Maria Mas, en la necessitat de garantir un creixement “sostenible i equilibrat”, tot i que marcant distàncies en la gestió de les quotes d’immigració, un dels punts més sensibles per al teixit empresarial.
Espot ha assegurat que comparteix “absolutament” els quatre reptes plantejats per Mas —equilibri demogràfic, diversificació econòmica, capital humà i relacions institucionals— i ha defensat que l’Executiu ja hi treballa amb instruments com l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària, la Llei Òmnibus i les polítiques reglamentàries en matèria de quotes. “El Govern és la garantia d’aplicar mesures equilibrades en aquest àmbit”, ha dit, advertint que no es pot caure ni en l’“estigmatització” de col·lectius ni en la il·lusió que el país pugui créixer indefinidament sense conseqüències.
Preguntat sobre la demanda d’un “nou sistema de quotes més adaptat”, Espot ha rebutjat el concepte: “El sistema que tenim és molt flexible, molt divers, i ja contempla moltes tipologies. Hem introduït la quota de temporers d’estiu i sectoritzem en moltes professions diferents”. A més, el mandatari ha matisat que el debat no és sobre el model, sinó sobre el contingent i les xifres, i, en aquest sentit, ha descartat reduir dràsticament el volum d’autoritzacions, tot i que ha remarcat que el compromís és mantenir-lo estable: “Som conscients que el teixit productiu necessita treballadors per prosperar, però si volem un creixement moderat no podem fer créixer el contingent. La nostra línia vermella és no augmentar-lo”, ha afirmat.
“Som conscients que el teixit productiu necessita treballadors per prosperar, però si volem un creixement moderat no podem fer créixer el contingent. La nostra línia vermella és no augmentar-lo” – Xavier Espot
Per altra banda, Espot ha anunciat que s’estan explorant acords bilaterals amb països com l’Equador, Colòmbia i el Perú per a contractacions de residència i treball durant tot l’any, així com amb Xile i l’Argentina per als temporers. “És un win-win: els països d’origen tenen la garantia que les persones arriben amb contracte, i nosaltres evitem que vinguin a la recerca de feina sense saber si en trobaran”, ha argumentat, posant en valor la traçabilitat i les garanties que ofereix aquest sistema.
Des de la Cambra, Mas ha replicat que les quotes actuals no cobreixen les necessitats reals del mercat i ha recordat que hi ha llocs de treball registrats al Servei d’Ocupació que no s’arriben a omplir. “Amb les quotes que hi ha no hi arribem. Entenem que es vulgui regular la població, però potser cal veure quan és el moment adequat per fer-ho, perquè ara hi ha una necessitat clara”, ha alertat. A més, ha defensat també la possibilitat d’explorar fórmules de teletreball i serveis deslocalitzats per perfils qualificats, com a via complementària per reduir la pressió sobre el territori i l’habitatge. “Evidentment, no parlem de botigues, restaurants o hotels, on la presència és imprescindible, però en sectors digitals ja s’utilitza i pot ser una solució parcial”, ha afegit.
“Amb les quotes que hi ha no hi arribem. Entenem que es vulgui regular la població, però potser cal veure quan és el moment adequat per fer-ho, perquè ara hi ha una necessitat clara” – Josep Maria Mas
Altres temes tractats per Espot
Pel que fa a la pressió fiscal – una de les crítiques llançades per Mas -, Espot ha assegurat que no veu necessari actualitzar els trams de l’IRPF en funció de la inflació i ha defensat que “les rendes del treball al país tenen una fiscalitat avantatjosa”. En aquest sentit, ha recordat que l’augment de la recaptació ve donat principalment per l’impost a la inversió estrangera immobiliària, “que paguen els no residents i no repercuteix en les famílies ni en les empreses andorranes”.
En paral·lel, Espot ha aprofitat per carregar contra la proposta de Concòrdia de modificar els requisits per als residents passius i per compte propi, la qual considera “extremadament parcial” i “no consensuada”. En aquesta línia, ha avançat que el Govern presentarà la setmana vinent un pla de xoc per combatre pràctiques irregulars vinculades al contraban, amb mesures que detallaran la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el ministre de Finances, Ramon Lladós.
Finalment, el cap de l’Executiu ha tornat a referir-se a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual veu com una oportunitat per a les empreses andorranes, tot i que requerirà “adaptar-se i ser més exigents”. A més, ha subratllat la importància de reforçar la cooperació transfronterera amb Catalunya i Occitània, en àmbits com la innovació, les infraestructures o el turisme, per esdevenir un “referent econòmic al Pirineu”.