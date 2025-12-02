El cap de Govern admet que no sap si el referèndum sobre l’Acord amb la UE es podrà celebrar aquesta legislatura

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut aquesta nit, durant el programa ‘El cap de Govern respon’ de Ràdio i Televisió d’Andorra, que no pot garantir que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri dins d’aquesta legislatura. “No sé si serà en aquesta legislatura”, ha afirmat, tot recordant que l’Executiu manté el compromís de convocar una consulta “políticament vinculant”, però només “quan toqui” i quan els ciutadans tinguin “tots els elements per decidir de manera madura i conscient”.
Espot ha explicat que el debat europeu està condicionat pel fet que l’Acord pugui ser considerat mixt, una possibilitat que ara per ara “defensa sobretot França”, juntament amb països com Bèlgica, Hongria o els Països Baixos. En aquest sentit, ha detallat que el caràcter mixt “és merament formal” i no afecta el contingut, però implica que el text hagi de ser ratificat també pels parlaments nacionals, tot i que els estats membres “ja han traslladat que no tenen cap problema amb l’articulat”.
El cap de Govern ha volgut treure ferro a l’assumpte i ha remarcat que aquest procediment “no té res d’estrany” i és habitual en altres acords de cooperació o comercials que negocia la UE. En aquest sentit, ha lamentat que “un debat que havia de ser tècnic s’hagi volgut polititzar excessivament”, i ha assegurat que la ciutadania ha disposat de vies d’informació suficients, com reunions, trobades, l’estand a la Fira i un canal directe via WhatsApp per formular preguntes.
D’aquesta manera, Espot ha demanat “calma” i ha insistit, una vegada més, que l’Acord és “la millor manera de mantenir les nostres especificitats”, advertint que la ciutadania “no ha d’esperar cap revolució, i molt menys negativa”, i que els eventuals canvis seran “positius”, segons el mandatari. Altrament, ha remarcat que hi ha actors “amb pressa per fer fora el Govern” reclamant el referèndum abans d’hora i ha subratllat que convocar-lo ara “no tindria cap sentit”, especialment mentre no se sap si l’Acord serà mixt ni quin serà el text definitiu.