Espanya confirma que l’Entry/Exit entrarà en vigor a l’abril i amb l’acord de fronteres tancat abans de l’aplicació

En el marc de la tradicional Trobada de Nadal del Govern amb els mitjans de comunicació, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha abordat la implementació de l’Entry/Exit System (EES). Segons ha exposat, els contactes diplomàtics i bilaterals mantinguts amb Espanya en relació amb aquest sistema “han estat positius” i han permès que “es tinguin en compte les demandes” formulades per Andorra. En aquest context, ha indicat que Espanya té previst activar el sistema a partir del mes d’abril, motiu pel qual “la temporada d’hivern no hauria de tenir cap problema”, una previsió confirmada pel seu homòleg espanyol, Fernando Grande-Marlaska.
Pel que fa a les autoritzacions de temporada, Molné ha explicat que les sol·licituds no acceptades per no complir amb el requisit de trobar-se en situació legal a l’espai Schengen representen “poc més del 10%” del total. En relació amb l’aplicació de la nova normativa, ha reconegut que “tindria un impacte”, tot i que ha afegit que les empreses “podrien desenvolupar la seva activitat amb un grau de normalitat”. Així, ha recordat que Andorra “és un país d’acollida” i que aquesta realitat “s’ha de gestionar per garantir un creixement sostenible”.
Molné ha explicat que no es podrà tancar formalment abans de final d’any, malgrat que les negociacions es troben molt avançades: “No el podem tancar perquè s’està parlant d’introduir una clàusula d’exclusió”
Tanmateix, i en relació amb l’acord de fronteres, la ministra ha explicat que no es podrà tancar formalment abans de final d’any, malgrat que les negociacions es troben molt avançades. “No el podem tancar a final d’any perquè s’està parlant d’introduir una clàusula d’exclusió”, ha afirmat, en referència a l’anomenada Exclusion Clause, la qual permetria que els estats que no són membres de la Unió Europea, però formen part de l’espai Schengen, s’adhereixin a l’acord. Abans d’incorporar aquesta clàusula, ha indicat, cal dur a terme una consulta amb el Consell World Impact Frontiers, organisme que no es reunirà fins al mes de gener.
Tot i aquest retard formal, Molné ha assegurat que “ja està assolit un acord sobre la globalitat de les matèries” i que la Comissió Europea donarà instruccions tant a França com a Espanya perquè Andorra pugui començar “al més aviat possible” a negociar els arranjaments judicials que deriven de l’acord de fronteres, amb l’objectiu que tot estigui operatiu en el moment d’entrada en vigor de l’Entry/Exit System. Sobre aquesta qüestió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha remarcat que es tracta “d’una qüestió merament formal” i que “la globalitat material de la part estatal està tancada”.
En aquest sentit, el mandatari governamental ha explicat que la necessitat d’estendre l’acord a països que no formen part de la Unió Europea obliga a esperar aquesta consulta prevista per al gener, fet que impedeix tancar-lo abans. No obstant això, ha subratllat que això no serà un obstacle per continuar avançant amb els acords bilaterals amb França i Espanya i ha transmès un missatge de tranquil·litat, assegurant que “a l’abril, quan entri en vigor l’Entry/Exit System, aquest acord amb Europa estarà tancat” i que també ho estaran, molt probablement, els arranjaments administratius bilaterals.
Quant al contingut de l’acord de gestió de fronteres, Molné ha destacat que un dels punts clau és que no s’establirà un control sistemàtic a les fronteres per als turistes i els residents extracomunitaris. “Això ens hauria portat al col·lapse”, ha afirmat. Així mateix, ha explicat que l’acord permetrà reforçar els filtres en matèria d’immigració, ja que Andorra tindrà accés a les bases de dades de l’espai Schengen. “Això ens permetrà tenir una immigració molt més segura”, ha indicat, tot afegint que també es preveuen mecanismes de cooperació policial i judicial més efectius per combatre la delinqüència transnacional.
L’aplicació del nou sistema obligarà a adaptar els procediments d’immigració, tenint en compte l’existència d’aquest segon filtre de seguretat, fet que podria comportar retards puntuals
Pel que fa al desplegament del sistema per part d’Espanya, Molné ha explicat que es tracta d’un procés progressiu, ja que “és un sistema tan nou que costa molt tenir informació escrita i tenir-ho tot clar des del principi”. Segons ha detallat, l’Estat espanyol ha optat per una implantació gradual, en què conviuen els dos sistemes, començant per alguns aeroports i mantenint inicialment els segells sense control biomètric. En aquest sentit, ha reconegut que la comunicació rebuda podria haver generat preocupació a Andorra, atès que sense les adaptacions previstes a l’acord de fronteres el volum de fluxos d’entrada al país podria resultar difícil de gestionar.
Finalment, la ministra ha assenyalat que l’aplicació del nou sistema obligarà a adaptar els procediments d’immigració, tenint en compte l’existència d’aquest segon filtre de seguretat, fet que podria comportar retards puntuals. Per aquest motiu, ha indicat que es podria activar algun mecanisme d’autorització provisional per continuar donant resposta ràpida a les necessitats de mà d’obra de les empreses. En aquesta línia, Espot ha defensat la importància de la contractació en origen, afirmant que aquest mecanisme permetrà que les persones arribin a Andorra amb l’avaluació de seguretat ja efectuada. Segons ha assenyalat, suposarà una adaptació del funcionament actual del servei d’immigració, però contribuirà a reforçar les garanties de seguretat.