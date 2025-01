Escalé retreu quin és el model migratori que es desitja i Molné assegura que no es desvirtuarà

Amb una negativa de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, a la pregunta que el conseller Cerni Escalé li ha formulat amb caràcter urgent i estipulada a l’ordre del dia és com s’ha obert un diàleg sobre quin és el model migratori que persegueix el Govern per al futur més immediat. De manera que amb un retret inicial de Molné “per no considerar un tema d’urgència” la qüestió referida del conseller de Concòrdia ha continuat per precisar que el “model actual de quotes es continuarà mantenint”, tot i rebre el país amb les mans obertes a persones que poden no estar percebent cap salari.

Així, la ministra de Justícia ha concretat que en dependre del turisme, el nostre model d’immigració ha de tenir un cert marge “per modular la pressió migratòria”, la qual va veure reduïda els seus requisits després de la Covid-19 per la falta de professionals, però que ara “torna a exigir i demanar els quatre anys d’especialitat requerida per a certs càrrecs”. Deixant patent, per tant, que el control en l’actualitat és el mateix que s’efectuava abans de la pandèmia, Molné ha respost a Escalé que s’han incrementat els ingressos per reagrupar els grups familiars i mantenir així un millor control de les persones que viuen per unitat d’immoble.

El conseller i president del grup parlamentari de Concòrdia, al seu torn, ha replicat que com és possible que altres poblacions del Pirineu com els Pallars o l’Alt Urgell, “sent set vegades major a escala de superfície”, tinguin una entrada de turistes el doble d’inferior de la que rep Andorra cada any, justificant-se la delegada de Govern que el model econòmic i l’atractiu que mostra el Principat “no té res a veure amb la dels seus voltants”. Demanada per Escalé si l’impacte de l’Acord d’associació serà prou significatiu en aquest afer, la titular de la cartera judicial ha asseverat que “s’atorgaran com a màxim uns 350 permisos de residència passiva per als combregats amb la UE i un cop es formalitzi la negociació”.

Posant altres dades sobre la taula, el líder de Concòrdia ha exemplificat, comparant amb el model migratori de San Marino, que a Andorra només es perd un 2,5% dels permisos de residència amb la marxa migratòria, evidenciant l’acumulació poblacional que això suposa, mentre que en nom del Govern, Molné ha testificat que l’arribada que suposaria per l’Acord de nous residents “seria insignificant” tenint en compte que hi ha poc més de 300 places disponibles i que només en 2023 es van autoritzar 2.033 autoritzacions de residència. Escalé ha volgut tancar l’assumpte remarcant que es “vigili que les persones assignades coincideixin amb el model econòmic i social” que es desitja per a la immigració.