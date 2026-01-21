Escalé insisteix i torna a presentar cinc esmenes a la llei, una per ajustar l’import destinat a Andorra Turisme

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha tornat a posar l’accent en la voluntat de contribuir al debat pressupostari amb propostes que, segons defensa, busquen un ús més eficient dels recursos públics. Tot i que la majoria parlamentària va rebutjar les 19 esmenes presentades inicialment pel seu grup, Escalé ha anunciat que Concòrdia tornarà a registrar cinc esmenes centrades, sobretot, en el pressupost destinat a Andorra Turisme i en la necessitat de reajustar determinades partides.
Aquestes noves esmenes, segons ha explicat el dirigent de Concòrdia, responen a la voluntat de “sumar i millorar” el projecte de pressupost per al 2026 i recullen aquelles propostes que el grup considera més prioritàries i raonables. Escalé ja va lamentar, després que totes les esmenes fossin tombades en comissió legislativa, que esperaven “escolta i sentit de país” i va denunciar el que va qualificar de “poc esperit de col·laboració” per part de la majoria.
[Davant les 19 esmenes presentades anteriorment] “Esperàvem escolta i sentit de país” – Cerni Escalé
Entre les esmenes que Concòrdia manté sobre la taula, destaquen diverses modificacions vinculades directament al pressupost d’Andorra Turisme. Una d’elles proposa reduir la dotació de la societat fins als 16,6 milions d’euros, enfront dels més de 24,6 milions previstos inicialment, amb l’objectiu de reassignar recursos cap a subvencions per a inversions reals en habitatge i innovació, incloent-hi una partida de dos milions d’euros per al desenvolupament d’una àrea d’innovació i creació empresarial.
El grup també planteja una reducció de fins a 10 milions d’euros en les transferències corrents destinades a Andorra Turisme, en considerar que la dotació actual no s’ajusta al context pressupostari del país. Segons Escalé, aquests fons haurien d’anar destinats a sectors que considera prioritaris, com l’habitatge, l’educació, la sanitat i la recerca.
“Pensem que Andorra Turisme hauria de dur a terme activitats puntuals i que qui ha de guiar l’acció del Govern és el Ministeri de Turisme” – Cerni Escalé
A més, Concòrdia defensa altres esmenes que redistribueixen recursos per dotar projectes com el parc tecnològic, els estudis executius per iniciar les obres del tramvia, la creació d’un programa contra la soledat no desitjada i el reforç de les baixes paternals. En relació amb el model de promoció turística, Escalé ha reiterat que “Andorra Turisme hauria de dur a terme activitats puntuals” i que “qui ha de guiar l’acció del Govern és el Ministeri de Turisme”, advertint d’una possible duplicació d’estructures i personal.
Finalment, el president de Concòrdia ha tornat a criticar el calendari de tramitació del pressupost i ha defensat que la presentació tardana del projecte limita la capacitat de debat en comissió legislativa. Malgrat això, ha assegurat que el seu grup manté la voluntat de diàleg i de contribuir amb propostes que, al seu entendre, poden millorar el text final abans de la votació definitiva al Consell General.