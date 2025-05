El futur polític a la meitat de la legislatura

Escalé insisteix en la manca de solucions per a l’habitatge i crida a no esperar a les eleccions del 2027

El líder de Concòrdia reafirma el compromís amb els problemes immediats d'Andorra davant les eleccions futures

Davant les declaracions sobre una possible proximitat entre PS i Concòrdia, Cerni Escalé, líder de Concòrdia, ha declarat que el seu partit no té com a objectiu parlar de les eleccions del 2027 en aquest moment. Escalé ha destacat que la prioritat actual és centrar-se en la feina parlamentària i en la resolució dels problemes urgents del país. “La nostra feina és la de dissenyar les respostes que podem donar solució a la crisi de l’habitatge”, ha insistit Escalé, referint-se a l’augment dels preus de compravenda i lloguer, que han crescut entre un 20% i un 40% des de l’inici de la legislatura. “Els preus han pujat des que va començar la legislatura entre un 20 i un 30%”, ha assenyalat, remarcant que aquest augment afecta greument les famílies andorranes.

A més, Escalé ha advertit sobre la crisi de la construcció, que continua “devorant recursos naturals”, i ha subratllat que no es poden permetre esperar per afrontar aquesta problemàtica. “No podem esperar dos anys per començar a solucionar aquests problemes”, ha afirmat el líder de Concòrdia, fent èmfasi en la necessitat d’actuar amb urgència.

Pel que fa a les eleccions generals, Escalé ha expressat que no és el moment de parlar d’aliances o pactes futurs, sinó de centrar-se en la tasca parlamentària. “Ara és el moment de fer feina amb les formes d’Andorra”, ha apuntat, afegint que la seva prioritat és complir els compromisos adquirits a les eleccions de 2023. “És una qüestió de respectar les persones que ens han votat”, ha destacat.

No obstant això, Escalé ha reconegut que el seu partit està treballant conjuntament amb altres formacions, inclòs el PS. “S’està treballant amb el PS i també amb altres partits”, ha dit, destacant les dinàmiques positives de col·laboració. Tanmateix, ha insistit que encara queda molta feina pendent. “Hem de centrar-nos al 100% en intentar resoldre aquestes problemàtiques”, ha remarcat.

D’altra banda, Concòrdia estarà present a la taula rodona que es celebrarà durant el Congrés del PS. “Estic convençut que Concòrdia serà present”, ha afirmat, subratllant que la taula rodona serà una bona oportunitat per reivindicar les posicions del seu partit sobre els impactes de l’acord d’associació amb la Unió Europea. “El que fa l’acord d’associació és equiparar-nos a una legislació europea”, ha explicat Escalé, afegint que, tot i la importància de l’acord, “nosaltres ja defensem algunes d’aquestes qüestions al Consell General”.