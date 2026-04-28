Escalé critica que Macron entri en “aspectes interns” i Vela admet que li hauria agradat “més contundència”

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha criticat que el copríncep francès, Emmanuel Macron, hagi abordat qüestions internes durant el seu discurs, especialment en relació amb l’Acord amb la UE. “Les declaracions de tots els coprínceps que havien visitat el nostre país no havien entrat en els nostres aspectes interns”, ha recordat, tot i que ha evitat valorar directament que Macron “hagi entrat a parlar sobre problemàtiques internes andorranes i hagi marcat la seva posició política”. Amb tot, ha assenyalat que “avui no és el dia per a confrontacions polítiques”, però ha advertit que en els darrers anys “el preu de l’habitatge s’ha doblat, que molts joves no tornen al nostre país i que ens costa reconèixer-nos com a país”.
Per la seva banda, la presidenta Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha assegurat que el contingut del discurs del copríncep no l’ha sorprès, ja que “sabem que insistiria en el tema d’Europa perquè és una evidència, i també sabíem que parlaria dels drets de les dones”. Tot i això, ha admès que li hauria agradat “que fos més contundent”, especialment en relació amb l’avortament, tenint en compte que “fa molts anys que estem esperant”. En aquest sentit, ha reconegut que “no és fàcil pronunciar-se” perquè és una qüestió que “depèn de les andorranes i dels andorrans”, però ha valorat positivament el gest del copríncep, així com les referències a l’habitatge.
Des d’Andorra Endavant, la seva presidenta parlamentària, Carine Montaner, ha carregat contra l’Executiu, apuntant que “s’ha equivocat perquè no ha convocat el referèndum”, en referència a l’Acord amb la UE. Així, ha defensat que cal impulsar aquesta consulta vinculant sense més dilacions, ja que la situació actual representa “una presa de pèl, tant pel poble andorrà com per Europa”. Pel que fa a la protesta per l’habitatge, Montaner ha afirmat que “el Govern ha perdut moltes plomes” i ha reiterat el rebuig del seu grup a la llei de descongelació de lloguers, ja que “no s’aguanta per enlloc”.
Pel que fa a la majoria, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha qualificat el que s’ha viscut a la plaça del Poble com una manca de respecte. Tot i reconèixer que “nosaltres sempre hem respectat la llibertat d’expressió i de manifestació”, ha advertit que aquesta “ha d’anar combinada amb un respecte a les institucions que crec que avui ha faltat en el discurs del cap”. A més, també ha valorat el discurs de Macron, assegurant que ha parlat “molt clar” i que no ha defugit “cap tema important dels que s’han plantejat”, com ara l’habitatge, els drets de les dones o Europa.
Finalment, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha qualificat la jornada de “històrica i sense precedents” per la presència simultània dels dos coprínceps al país. En relació amb Europa, ha considerat que les paraules de Macron han estat “una constatació de fets”, tot advertint també de les dificultats que comportaria una renegociació amb la Comissió Europea. Sobre la protesta per l’habitatge, Naudi ha assenyalat que “són unes reivindicacions que coneixem, que tenim en compte” i ha assegurat que es treballarà per trobar “les millors mesures equilibrades per tenir en compte totes aquestes sensibilitats”.