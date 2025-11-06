Escaldes atribueix a qüestions “tècniques” el retard en l’enviament de dades del mercat de lloguer al SICAR

El Comú d’Escaldes-Engordany ha atribuït a motius tècnics el retard en la incorporació de dades sobre els contractes de lloguer al Sistema d’Informació dels Contractes d’Arrendament (SICAR), després que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, lamentés aquesta matí que la parròquia encara no ha registrat cap contracte al sistema, fet que “impedeix tenir una fotografia completa del mercat de lloguer del país”.
Fonts oficials del comú han confirmat a preguntes de EL PERIÒDIC que “la dificultat és tècnica” i que “fa temps que es treballa en una eina per recollir-ho tot de manera eficient”, la qual encara es troba en procés d’implementació. Les mateixes fonts han afegit que “s’han anat enviant dades de manera progressiva” i que “en breu es facilitarà una nova part de la informació”.
Aquestes explicacions s’emmarquen en la línia del que ja va exposar la cònsol major, Rosa Gili, el passat mes de juliol, quan va assegurar que el comú estava treballant en “un programari que pugui ser útil a tots plegats”, destinat a recollir “les dades importants de manera estructurada i fidedigna”. “Arran de la problemàtica de l’habitatge el que s’ha fet és treballar en un programari”, va afirmar aleshores Gili, explicant que en aquell moment “s’estava ajuntant un programari amb l’altre”, un procés que va qualificar de “molt tècnic”. Segons va indicar, una vegada completat aquest tràmit el Govern hauria de disposar de la informació en un termini breu.
“Hauríem pogut donar dades descosides que tampoc haurien servit de gaire, i la ministra ho sap […] El que és important és què es fa amb aquesta informació, perquè la gent vol mesures” – Rosa Gili
A més, la mandatària comunal ja havia remarcat que “hauríem pogut donar dades descosides que tampoc haurien servit de gaire, i la ministra ho sap”, defensant que l’objectiu és garantir la coherència i fiabilitat de la informació abans de lliurar-la. Finalment, Gili va subratllar que, més enllà del debat sobre la disponibilitat de dades, “el que és important és què es fa amb aquesta informació, perquè la gent vol mesures”. En aquest sentit, va insistir que les dades “poden ajudar”, però que les persones que pateixen la problemàtica de l’habitatge “volen accions concretes”.