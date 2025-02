Eric Jover assumeix la presidència del Consell d’Administració de l’AFA afirmant que “no vinc a fer política”

Eric Jover ha pres possessió aquest dilluns com a nou president del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), un càrrec que afronta amb “molta il·lusió de poder tornar a donar una funció de servei públic i intentar ajudar una institució que és molt important”. Segons Jover, l’objectiu principal serà garantir la continuïtat i estabilitat de l’organisme: “L’AFA té la sort de tenir una fortalesa important, un equip directiu i tècnic que fa una feina excel·lent”, ha subratllat, tot remarcant que la seva màxima voluntat és que “la institució pugui continuar treballant de la mateixa manera i donant servei al país”.

Tot i que ha reconegut que encara es troba en un procés d’adaptació al nou càrrec, Jover ha subratllat la seva voluntat de contribuir a l’agència a partir de la seva experiència en finances públiques i relacions internacionals: “Amb la meva experiència puc donar suport a la institució, i crec que un dels elements que em poden avalar és el fet d’haver introduït Andorra al Fons Monetari Internacional“. En aquest sentit, ha destacat que “les relacions financeres ja no es poden entendre de manera estrictament nacional” i que un dels seus rols serà treballar amb altres entitats supervisores europees i internacionals per garantir que “el sistema financer andorrà continuï sent sòlid, competitiu i donant llocs de treball”.

El nomenament de Jover no ha estat exempt de crítiques per part dels grups de l’oposició, els quals han posat en dubte la seva independència política atès el seu passat com a ministre de Demòcrates per Andorra. Sobre aquestes reticències, ha afirmat que “entenc perfectament les crítiques, és plenament lícit”, però alhora ha agraït el vot d’abstenció dels grups que han valorat el seu perfil tècnic: “Segurament haurien agraït que portés més temps desvinculat de la política activa, però també van considerar que el meu perfil era suficient per assumir el càrrec”. En la mateixa línia, ha remarcat que “jo no vinc a fer política, vinc a fer un servei públic i a liderar una institució molt important, deixant de banda la política partidista”.

Pel que fa a la seva etapa com a ministre, ha respost a les crítiques per la seva dimissió com a titular de Finances, un episodi que alguns sectors han tornat a posar sobre la taula: “Jo vaig ser molt clar quan vaig dimitir: no hi havia cap frau fiscal, ni cap delicte. Vaig assumir una falta administrativa que no va comportar ni un euro de pèrdua per l’Agència Tributària”. Jover ha assegurat que la seva dimissió va respondre a una voluntat de responsabilitat en un moment proper a unes eleccions per evitar “fer mal al Govern en el qual participava”, però ara considera que el seu repte és “demostrar amb la meva feina al capdavant de l’AFA que serveixo al país”.

Reptes de futur: Acord d’associació i prestador d’última instància

Un dels principals desafiaments que afronta l’AFA sota la presidència de Jover és la implementació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea en matèria financera, en cas que aquest fos finalment aprovat per la ciutadania. “En el sector financer potser no hi haurà tants canvis com en d’altres, ja que ja estem adaptant la nostra legislació a les directives europees en matèria de supervisió bancària, asseguradores i lluita contra el blanqueig“, ha explicat. Tanmateix, ha destacat el paper que jugarà l’AFA davant la possible entrada de noves entitats bancàries estrangeres en el marc de l’Acord: “Les entitats que operin al país estaran sota la supervisió de l’AFA en coordinació amb altres organismes supervisores”.

També ha abordat la necessitat de reforçar el mecanisme de prestador d’última instància, una mesura clau per garantir la solidesa del sistema financer en cas de crisi. “Tant el Consell General com les entitats financeres volen fer passos endavant en aquesta direcció i nosaltres, com a AFA, tenim un rol a jugar per ajudar a trobar la millor solució”. Jover ha continuat subratllant la importància de reforçar la resiliència del sector financer: “Quan més eines tinguem per demostrar que el sector és capaç de resistir crisis econòmiques, millor que millor”, ha conclòs.