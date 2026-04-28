Ensenyat destaca el “moment històric” amb els dos coprínceps: “Les persones passem i les institucions perduren”

El síndic general, Carles Ensenyat, ha obert la sessió a Casa de la Vall amb un discurs institucional marcat pel caràcter històric de la jornada, en què, per primera vegada en més de 700 anys, els dos coprínceps han presidit conjuntament la sessió. L’acte s’ha emmarcat en la visita oficial del copríncep francès, Emmanuel Macron, i ha comptat també amb la presència del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Així, Ensenyat ha iniciat la seva intervenció donant la benvinguda a les autoritats, tot expressant que el país se sent “profundament honorat d’aquesta nova visita del seu copríncep francès” i recordant que feia sis anys de la darrera estada de Macron al Principat. “Algunes cares han canviat, d’altres ja us són conegudes; alguns desenvolupem responsabilitat diferents, d’altres tot just comencen el seu pas per les institucions”, ha afegit.
En aquesta línia, el síndic general ha volgut posar en relleu el paper de les institucions per damunt de les persones, assenyalant que “les persones passem i les institucions perduren” i que tots els responsables públics són “administradors d’aquesta Casa comuna, amb l’esperança que haurem sabut servir, conservar i millorar aquest llegat institucional”. A més, durant el discurs, Ensenyat ha incidit en la naturalesa del càrrec dels coprínceps, tot destacant que exerceixen una “doble vocació de servei públic” pel fet de ser-ho per raó dels seus càrrecs: “La vocació de servei del president de la República Francesa porta aparellada la vocació de servei del copríncep”, tot afegint que “és aquest servei el que avui novament us agraïm”.
Un dels moments centrals de la intervenció ha estat, precisament, la referència a la imatge inèdita dels dos caps d’Estat presidint la cambra. El síndic ha qualificat la situació de “moment històric” i ha destacat que “per primera vegada en els més de 700 anys del Consell General, els dos coprínceps d’Andorra comparteixen la presidència d’aquesta seu parlamentària”. “Aquesta imatge tan excepcional com simbòlica reflecteix perfectament la naturalesa del nostre sistema: un coprincipat parlamentari, fonament de la nostra sobirania, expressió de la nostra història i garantia de les nostres llibertats”, ha afegit Ensenyat, qui ha passat, llavors, a fer un breu repàs a la relació històrica del Principat amb els coprínceps francesos.
Així, el repàs ha encetat amb la figura de Charles de Gaulle, qui “va ser el primer copríncep francès a visitar Andorra i va guiar i aconsellar els andorrans en un moment de transformació social i econòmica”, així com el paper dels seus successors en diferents etapes del desenvolupament del país, com Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand o Jacques Chirac. Així fins a arribar a l’actualitat, amb el propi Macron: “Ens heu acompanyat i ens heu fet costat en la negociació internacional més llarga i complexa de la nostra història recent: la de l’Acord d’associació amb la Unió Europea”. “El vostre lideratge a Europa i al món en uns temps convulsos haurà estat també una orientació clara per a nosaltres i deixarà una empremta profunda en el vostre rol com a copríncep d’Andorra”, ha afegit Ensenyat.
“En un món on els consensos mantinguts durant dècades es posen en dubte, on les institucions multilaterals no sempre són respectades i on sembla renéixer una política de blocs, Andorra necessita més que mai aquesta orientació”, ha continuat el discurs del síndic general, tot apuntant la necessitat de “tenir clar quin és i quin ha de ser el nostre lloc en un món que no s’intueix especialment benèvol”. Així, Ensenyat ha defensat que el coprincipat “no només és la forma de govern del país, sinó que és també la forma mateixa d’Andorra”, i que explica “la nostra manera d’estar en el món”. En aquesta línia, ha recordat episodis històrics com la restauració del coprincipat per part de Napoleó el 1806, després que els andorrans insistissin en la seva continuïtat.
En la part final del discurs, Ensenyat ha afirmat que “avui, igual que fa més de dos segles, la millor manera de garantir la sobirania, la independència i la llibertat d’Andorra és saber establir vincles sòlids i duradors amb el món que ens envolta”. A més, ha destacat que el coprincipat ha estat “una finestra oberta al món” i que les visites dels coprínceps han servit “per constatar l’evolució d’Andorra, per esperonar-nos a continuar avançant i per fer-nos albirar nous horitzons”. Així, el síndic ha conclòs afirmant que amb la presència conjunta dels dos coprínceps “escrivim una nova pàgina de la nostra història institucional, símbol de l’harmonia i de la continuïtat del nostre sistema únic”, abans de cloure la seva intervenció donant-los “la més afectuosa de les benvingudes”.