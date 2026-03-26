Encamp clou amb un superàvit de prop de vuit milions i la minoria lamenta que no se’n destini una part a l’habitatge

El Comú d’Encamp ha tancat el 2025 amb un superàvit de 7,9 milions d’euros, una xifra que la cònsol major, Laura Mas, ha celebrat. “Estem molt satisfets perquè ens permet invertir en els tres eixos principals, la millora dels serveis, dels espais comuns i en convertir la parròquia en una destinació de turisme esportiu i familiar”. Ara bé, des de la minoria s’ha lamentat que d’aquest ‘excés’ econòmic no se’n destini una part a aspectes com l’habitatge.
“Em costa creure que havent-hi aquest superàvit encara no es plantegin mesures per facilitar l’accés a l’habitatge”, ha reclamat la consellera d’Avancem, Marta Pujol, com implementar bonificacions en l’impost sobre els rendiments arrendataris o reduir l’Impost indirecte sobre les transmissions patrimonials (ITP). Al seu torn, Mas ha deixat clar que des de la corporació són “molt prudents” en l’àmbit financer i que el superàvit presentat “no respon a una manca d’execució”, sinó que “hi ha una inversió compromesa” d’aquells projectes iniciats durant l’any passat.
En aquest sentit, i per respondre a la pregunta que des de la minoria es va llançar envers la matèria, la mandatària ha fet repàs de les sis iniciatives que recollia el seu programa electoral, tot comentant que, en més o menys mesura, s’han anat complint. Una d’elles té a veure amb la disposició d’un terreny comunal per incentivar propostes publicoprivades i construir a preu assequible. “Ens hem reunit en múltiples ocasions −ha parlat de sis, set o vuit− amb promotors”, ha mencionat Mas, lamentant que no han acabat sent viables perquè els privats proposaven preus per sobre la mitjana actual d’Encamp, d’11,5 euros el metre quadrat. Així, aquest terreny ubicat al centre, ha dit, continua a l’espera de propostes.
Tot i això, Pujol ha respost que el seu programa electoral “no l’estan complint” i ha criticat que l’ordinació “és clarament insuficient”, que caldria modificar-la i “anar més enllà”. També ha considerat que “un 15% de les promocions s’han de destinar a habitatge assequible” i que “hauria d’haver-hi un índex de preus de referència” per bonificar i sancionar els propietaris que se situessin per sota i per sobre d’aquest.
L’última paraula l’ha tingut la cònsol major, qui ha retret a la minoria disposar només de dues propostes al seu programa. “Nosaltres no anem fent discursos sense propostes al darrere, estem a disposició del Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge per fer les que pertoquin en l’àmbit comunal”, ha incidit, tot asserint que la competència envers aquesta problemàtica és de l’Executiu.
Els números, al detall
De la liquidació pressupostària validada avui, se n’extreu que el Comú d’Encamp va destinar 10,74 milions d’euros a inversions, fins a un 45,31% més que el 2024. Les més destacades, la remodelació del nucli tradicional de les Bons (1,48 ME), el nou parc de l’Ossa (1,42 ME), la remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa (1,37 ME) o l’ampliació del Casal del Poble (1 ME).
Quant als ingressos, el total ha estat de 45,24 milions, un increment del 15,15% respecte al 2024. En aquest punt, l’augment més rellevant ha estat per als impostos indirectes, amb un 52,75% més per acabar sent de 2,24 milions d’euros. Respecte a l’endeutament, aquest s’ha reduït dels 14,23 milions als 12,61, i tot i que la previsió és que creixi fins a 16,84 milions l’any 2027, el del 2025 suposa el 35,63% d’un màxim de 200%.
Recursos humans
Amb la voluntat de rebre un assessorament tècnic per modernitzar la gestió dels recursos humans, les corporacions d’Encamp, Canillo, Escaldes-Engordany i la Massana impulsaran un concurs públic internacional. Aquest es divideix en tres blocs. Un primer centrat en la descripció dels llocs de treball, un segon relacionat amb l’elaboració d’un pla de formació per als treballadors públics i un darrer sobre el desenvolupament de la carrera professional.
Segons ha indicat el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez, cada un dels lots tindrà un preu de 10.000 euros. És a dir, cada comú destinarà entorn 30.000 euros. “No podem pretendre que cadascun dels treballadors de les administracions públiques tinguin recorregut vertical”, ha exposat, subratllant que la mesura els ha de servir perquè aquests treballadors tinguin també un recorregut horitzontal i “puguin veure créixer els seus sous i salaris” més enllà de l’IPC o l’antiguitat.