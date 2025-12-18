Encamp aprova el seu pressupost més elevat fins ara amb més de 45 milions d’euros per espai públic i equipaments

El Comú d’Encamp ha aprovat un pressupost per al 2026 de 45,65 milions d’euros, el més elevat fins ara, amb una previsió d’inversions que s’ha situat en 15,86 milions. Els comptes han tirat endavant amb una ràtio d’endeutament del 35,64%, molt per sota del límit legal establert del 200%.
El pressupost ha previst actuacions destacades en l’espai públic i en equipaments comunals, entre les quals figuren la remodelació de l’avinguda de Joan Martí, la plaça de l’Església del Pas de la Casa i diverses intervencions als centres esportius, amb especial incidència al del Pas de la Casa, que ha d’afrontar una remodelació integral. El volum global d’inversions ha situat els comptes del 2026 entre els més rellevants del país en aquest capítol.
En el mateix consell de comú, s’ha adjudicat la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa, unes obres que han de començar a partir del mes de maig del 2026. El projecte ha contemplat la renovació del paviment amb granit, la millora de l’accessibilitat universal i la reorganització de l’espai per facilitar la mobilitat de vianants i garantir-ne un ús segur i funcional.
La intervenció també ha inclòs la recuperació de la connexió entre la plaça i l’església, així com la rehabilitació de les façanes i la coberta del temple. A més, s’ha previst la substitució de les jardineres actuals per solucions paisatgístiques més sostenibles, la instal·lació de nou mobiliari urbà i la creació d’una parada de transport públic coberta, amb capacitat per a una trentena de persones.
El projecte ha incorporat igualment la modernització dels serveis bàsics, com l’aigua, el clavegueram, l’electricitat i les telecomunicacions, així com una millora de l’enllumenat amb sistemes de baix consum. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Promocions i Obres GEC SAU per un import d’1.409.074,36 euros.