Els trenta anys d’aliança diplomàtica entre Andorra i els Estats Units impulsen nous acords de cooperació

Andorra i els Estats Units han commemorat aquest dimecres el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques, iniciades el 21 de febrer de 1995. Per celebrar l’efemèride, el Govern ha organitzat una recepció oficial a la sala d’exposicions que acull la mostra fotogràfica de l’artista nord-americana Vivian Maier. Durant l’acte, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat l’excel·lent relació entre ambdós països i com, al llarg d’aquestes tres dècades, s’han enfortit àmbits clau com l’educació, l’emprenedoria, la salut i la seguretat.

En el marc de la celebració, Tor s’ha reunit aquest dijous amb l’encarregada de negocis dels Estats Units, Rian Harris, per analitzar l’evolució de la cooperació bilateral. Totes dues han coincidit en assenyalar l’àmbit educatiu com un dels pilars més sòlids d’aquesta relació, especialment pel que fa a la mobilitat internacional i els intercanvis culturals. Un exemple d’això és el programa de beques Fulbright, en funcionament des de fa 25 anys, que ha beneficiat una vintena d’estudiants andorrans i ha permès la incorporació de 97 nord-americans com a auxiliars de conversa al Principat. A més, 121 andorrans han participat en els programes de mobilitat acadèmica BridgeUSA, que faciliten oportunitats d’estudi i recerca als Estats Units.

Durant la trobada, s’ha posat en valor la signatura, aquest dimecres, d’un Memoràndum d’Intencions en matèria de ciberseguretat i tecnologies emergents. Aquest acord té com a objectiu fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques per avançar en recerca, desenvolupament i innovació en aquests àmbits.

La cooperació econòmica i financera també ha estat un punt central de la celebració. La ministra ha expressat el seu agraïment als Estats Units pel suport en el procés d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional. A més, ha subratllat la col·laboració entre ambdós països en reptes globals com la protecció del medi ambient, la lluita contra la proliferació d’armes de destrucció massiva i la participació d’Andorra en la Coalició Global per combatre les amenaces derivades de les drogues sintètiques.