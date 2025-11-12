El PS retreu al Govern “legislar a pedaços” i proposa més control sobre la residència i la inversió estrangera actual

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat aquest dimecres una esmena a la totalitat al Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, així com diverses esmenes a l’articulat. Els consellers generals Pere Baró, també president suplent del grup parlamentari, i Laia Moliné han comparegut per explicar el posicionament de la formació, qui demana que la tramitació del text no continuï i critica tant el fons com les formes de la proposta impulsada pel Govern.
Baró ha assenyalat que l’objectiu de l’esmena és “fer veure que les coses no es fan així”, remarcant que el projecte reitera els mateixos errors que ja contenia la primera Llei Òmnibus. “El cap de Govern la va presentar com el full de ruta definitiu de la legislatura; vam dir que era insuficient, i el temps ens ha donat la raó. Ara intenten corregir errors, però tornen a cometre’n d’altres”, ha manifestat, ponderant que l’Executiu torni a utilitzar una única llei per modificar fins a quatre textos legals diferents. Una pràctica que, segons Moliné, “s’ha convertit en habitual en els governs de Demòcrates per Andorra” i que genera “inseguretat jurídica i desconfiança institucional”.
“El cap de Govern la va presentar [la Llei Òmnibus] com el full de ruta definitiu de la legislatura; vam dir que era insuficient, i el temps ens ha donat la raó. Ara intenten corregir errors, però tornen a cometre’n d’altres” – Pere Baró
En aquest sentit, la formació socialdemòcrata reconeix la necessitat “d’adaptar les mesures per fer front a la crisi social actual”, però considera que el projecte “no manté la coherència que el país necessita”. Baró i Moliné han advertit que el text “arrossega Andorra cap al mateix model insostenible” que, al seu entendre, ha provocat el descontrol del mercat de l’habitatge, amb “preus de lloguer i compra fora de tota lògica” i amb “la residència passiva convertida en un instrument financer”.
Pel que fa a les esmenes a l’articulat, el PS planteja diverses modificacions en matèria d’autoritzacions de residència i d’inversió estrangera. Baró ha explicat que proposen que els dipòsits exigits per a les residències passives i per compte propi siguin de 100.000 euros i no reemborsables, de manera que “els diners que es deixin al país no es retornin”. A més, demanen prohibir que la inversió en actius pugui destinar-se a immobles, en considerar que es tracta d’una mesura “inflacionista que faria pujar encara més els preus de l’habitatge”.
“El Govern continua dient que el mercat s’autoregula, però això és fals. Cal limitar i controlar el sector, no deixar-lo de costat […] No tot s’hi val per viure a Andorra” – Pere Baró
Els socialdemòcrates també instaran el Govern a aprovar, en un termini màxim de sis mesos, una llei específica per regular el mercat de compra i lloguer, especialment en el context de la futura descongelació dels preus. Segons Baró, aquesta futura norma hauria de definir clarament què és un habitatge assequible i establir topalls de preu, tant en el mercat de lloguer com en el de compra. “El Govern continua dient que el mercat s’autoregula, però això és fals. Cal limitar i controlar el sector, no deixar-lo de costat”, ha afirmat.
Així, han apuntalat que els criteris actuals del Govern no garanteixen l’accés a l’habitatge per a la majoria de la ciutadania, ja que “els requisits econòmics són massa estrictes”. “No estem en contra del programa, però aquestes condicions el fan inassolible per a bona part de la població”, ha apuntat Moliné, defensant que cal una política residencial i d’inversió vinculada realment al valor social, a la innovació i a l’habitatge assequible. “No tot s’hi val per viure a Andorra. Som conscients que les nostres propostes tenen un recorregut limitat, però no hi renunciarem. Com a mínim, obrirem el debat”, ha conclòs Baró.