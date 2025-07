Regulació per llei als comuns

Els socialdemòcrates proposen una llei per donar més pes a la representativitat de les minories als comuns

El projecte de llei contempla que les despeses que superin l’1% hauran de passar pel consell de comú per més transparència

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat aquest dimarts una Proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns, amb l’objectiu de fer aquestes institucions més democràtiques, inclusives i representatives. La iniciativa ha estat defensada en roda de premsa per Pere Baró, president del grup parlamentari, i la presidenta, Judith Casal.

Segons han explicat, aquesta nova norma pretén portar l’actual reglament intern un pas més enllà, amb més força legal i garantia institucional. “Ara és un reglament, el volem convertir en una llei qualificada”, ha afirmat Baró, tot precisant que el nou text “ja recull les bases i preceptes, però volem donar-li més pes i poder legal”.

Casal ha explicat que un dels motius centrals per impulsar aquesta proposició és millorar el tracte a les minories i garantir que aquestes tinguin més temps i recursos per preparar les seves aportacions als Consells de Comú. “Els comuns han de garantir funcionaments més democràtics i inclusius, sobretot amb els col·lectius minoritaris”, ha remarcat. Segons el PS, és essencial respondre a les queixes de les minories sobre la manca d’informació i de temps de preparació de les propostes que es debaten.

La presidenta del grup parlamentari PS, Judith Casal. | Marvin Arquíñigo

Una altra de les novetats destacades és la modificació del règim electoral dels comuns. “Tenim una ponència aprovada al Consell General i hem de mirar de ser més democràtics”, ha apuntat Casal. La llei també proposa una definició més precisa dels òrgans de govern, com la junta de comú, el secretari o secretària general i les comissions. També s’hi inclou una definició legal de la reunió de cònsols, una figura que fins ara no estava recollida formalment. “El que fem és definir-la dins del text, després ja veurem si cal donar-li més o menys poder”, ha afegit Baró.

També s’introdueix la proposta que qualsevol contractació administrativa que superi l’1% del pressupost de despesa hagi de passar pel consell de comú. Per als socialdemòcrates, aquesta és una mesura de transparència i control democràtic.

El president socialdemòcrata, Pere Baró, durant la presentació. | Marvin Arquíñigo

La proposta deixa “un espai ampliat perquè cada comú pugui desenvolupar les qüestions que siguin del seu interès”, ha indicat Baró. Aquesta flexibilitat busca respectar la diversitat de realitats i dinàmiques pròpies de cada parròquia.

També han remarcat que, en aquesta nova proposta, s’han tingut en compte les mancances detectades en el darrer intent de reforma, fa set anys. “Amb aquesta informació podem fer algunes propostes que abans no vam poder incloure”, ha assegurat Baró. “Ara entenem que, com a mínim, aquest pretext ja no serà vàlid”.

Tanmateix, Casal ha avançat que la proposició es registrarà formalment en els propers dies i que es farà arribar als comuns una comunicació formal i compartida, amb l’objectiu de recollir aportacions i facilitar el treball d’esmenes. “La idea és donar espai de temps per incorporar allò que bonament tinguin a dir o puguem compartir”, ha dit.