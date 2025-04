Resposta de l'oposició davant l'investigació de RAC1

Els socialdemòcrates afirmen que interpel·laran al Govern per demanar explicacions sobre les últimes informacions de BPA

A banda d'això, la formació retreu que l'eventual llei d'amnistia podria derivar en una "ingerència" en el funcionament de les institucions públiques

El Partit Socialdemòcrata i el seu grup parlamentari han volgut deixar patent avui la seva posició en relació amb el cas d’una eventual llei d’amnistia relativa a l’afer Banca Privada d’Andorra (BPA), actualment en seu judicial. En aquest sentit, i per respecte al procés en curs, “no farem cap valoració sobre el fons de la causa” han deslligat des d’un comunicat. La formació ha fet entendre que donant ple suport a l’Estat de dret, troben que la llei d’amnistia “podria suposar una ingerència en el funcionament normal de les institucions”.

D’aquesta manera, el PS no ha volgut valorar l’encaix de la causa en l’ordenament jurídic, però sí ha volgut apuntar que “el poder legislatiu no hauria de ser l’encarregat de resoldre un procediment que es troba judicialitzat, malgrat que compartim que la justícia hauria de ser capaç de resoldre amb molta més celeritat de la que ho està fent”, ha comentat.

No obstant l’exposat, i “ferms amb el nostre compromís amb la transparència”, el grup parlamentari ha avançat que en paral·lel demanaran explicacions a l’Executiu davant les noves informacions sorgides recentment al mitjà de comunicació català RAC1. Per aquest motiu, i preocupats, matisen, per una “eventual ingerència d’un poder de l’Estat en el funcionament d’un altre (judicial), “de cap de les maneres podem permetre la possibilitat que un país forà pugui ingerir en el bon funcionament institucional del nostre territori”, sostreuen a l’escrit.

Altrament, han especificat que “el Govern demòcrata ja fa massa anys que es nega a facilitar-nos la informació relativa a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), tot i les reiterades peticions efectuades pel nostre grup”. Un apunt que titllen com a “inacceptable i que “contravé els principis democràtics que han de regir l’actuació de qualsevol institució pública”, entre altres, concretant “el deure del Govern d’informar el Consell General de la seva actuació per tal que el representant de la sobirania popular pugui exercir la seva competència de control sobre l’Executiu”.