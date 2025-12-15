Els jubilats de la Funció Pública porten a l’ens governamental els greuges pels increments salarials i les pensions

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha mantingut aquest dilluns una reunió amb el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en la qual el Govern ha reconegut oficialment la Branca de Jubilats de l’Administració, recentment constituïda dins l’organització sindical. Segons ha informat l’USdA en un comunicat, la trobada suposa la primera ocasió en què l’Executiu rep formalment la representació dels jubilats de la Funció Pública per abordar les seves demandes específiques. El sindicat destaca que “aquesta trobada representa un pas significatiu”, ja que permet traslladar directament les inquietuds del col·lectiu al Govern.
L’organització sindical també valora que el Govern hagi decidit escoltar per primera vegada els jubilats de l’Administració i considera aquest gest “un primer pas important en el camí per corregir les desigualtats”
La reunió s’ha produït després de la carta adreçada al cap de Govern, en què l’USdA exposava la situació de greuge que afecta els jubilats de l’Administració. En aquest sentit, l’organització sindical recorda que el col·lectiu queda exclòs dels increments retributius aplicats al personal actiu, no està inclòs en la prima de productivitat i acumula un retard en la revisió de les jubilacions del període 2015–2023. Així, el sindicat assenyala que aquesta situació ha generat una mobilització creixent entre els exservidors públics i subratlla que “la Branca de Jubilats ja supera els 80 membres”, un fet que evidencia que “les reivindicacions són àmpliament compartides”.
Durant la trobada, l’USdA ha exposat detalladament les demandes del col·lectiu i ha manifestat la voluntat de “conèixer la posició i la disposició del Govern respecte a aquestes demandes”, així com d’“obrir vies de treball per avançar cap a un tracte més just, coherent i equitatiu entre personal actiu i jubilat”. L’organització sindical també valora que el Govern hagi decidit escoltar per primera vegada els jubilats de l’Administració i considera aquest gest “un primer pas important en el camí per corregir les desigualtats actuals”.