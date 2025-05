Petició presentada a Sindicatura

Els grups parlamentaris acorden prorrogar fins al gener del 2026 la comissió d’estudi sobre urbanisme

La petició, amb el suport unànime de les forces parlamentàries, respon a la complexitat tècnica i la rellevància de les compareixences avaluades

Els grups parlamentaris Demòcrata, de Concòrdia, Socialdemòcrata, de Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, i el conseller general no adscrit, Víctor Pintos, han acordat ampliar el termini de finalització dels treballs de la comissió d’estudi encarregada d’analitzar les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme, fins al 31 de gener de 2026. L’acord aprovat pel Consell General el desembre passat establia com a data límit perquè la comissió finalitzés els treballs el pròxim 4 de juny.

L’objectiu d’aquesta pròrroga és que la comissió d’estudi pugui disposar de més temps per aprofundir en les qüestions pendents, i realitzar una valoració exhaustiva de les compareixences i dels aspectes tècnics implicats, tenint en compte “la rellevància i la complexitat de la temàtica a estudiar, que exigeix una anàlisi exhaustiva i detallada”, argumenten els grups en la proposta d’acord tramesa al síndic general.

La voluntat final és que “els treballs es realitzin amb la profunditat i el rigor que la matèria requereix” i que el dictamen que en resulti inclogui un resum detallat dels elements més rellevants de les compareixences, així com unes conclusions fonamentades sobre els treballs fets per la comissió d’estudi al llarg d’aquests darrers mesos.

La petició per modificar l’acord inicial i prorrogar el termini de la comissió d’estudi de l’urbanisme s’ha presentat a la Sindicatura aquest dilluns, amb les firmes dels presidents i presidentes de tots els grups parlamentaris i el conseller general no adscrit. La previsió és que es pugui votar a la sessió de Consell General del pròxim 13 de maig (previsiblement per assentiment).