L’oposició reclama transparència i cooperació abans de valorar la futura llei de descongelació dels lloguers

En el marc dels actes institucionals de Sant Tomàs i de la reobertura de la Casa de la Vall, els grups parlamentaris han valorat, a preguntes de la premsa, altres qüestions d’actualitat, especialment la futura llei de descongelació dels lloguers i el debat urbanístic a Escaldes-Engordany.
Des de Concòrdia, el seu president, Cerni Escalé, ha explicat que el grup no pot valorar una proposta que encara no ha vist. “No opinarem sobre una proposta que no hem vist”, ha afirmat, tot lamentant que s’hagi concebut “un text tancat sense abans parlar amb els actors”, tant els grups parlamentaris com els agents econòmics i socials. En aquest sentit, ha defensat que decisions d’aquest abast haurien d’haver passat abans pel Consell Econòmic i Social i ha afegit que “el que necessitem és diàleg abans de prendre decisions”.
La presidenta del grup Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha afirmat que el PS tampoc disposa de cap text ni de cap document que avali la reforma. “No tenim el text, ningú ens ha trucat ni ens ha advertit de res”, ha assegurat. Vela ha apuntat que la filtració coneguda li sona a una manera de “valorar el sector, veure com reaccionen i després adaptar el projecte”, i ha deixat clar que el grup no es posicionarà fins a disposar de tota la informació: “Fins que no tinguem el text i els informes que el sustentin, no podem dir res”.
Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner ha reclamat que els projectes de llei es presentin primer als consellers generals abans de fer-se públics. “Som els representants del poble i aquesta és la seu de la democràcia”, ha remarcat.
Pel que fa als grups de la majoria, Ciutadans Compromesos encapçalat per Carles Naudi ha assenyalat que “el que ha transcendit fins ara pot diferir del contingut final de la llei”. El grup ha defensat la necessitat de trobar “un equilibri entre els propietaris que porten anys amb la congelació i les persones que necessiten mantenir la seva vivenda”. Demòcrates, per la seva banda, ha mantingut una posició de prudència i ha indicat que espera disposar del text definitiu per entrar en el fons del debat.
L’oposició posa en dubte el projecte urbanístic de torres a Escaldes
El debat urbanístic i, en concret, el projecte de torres a Escaldes-Engordany també ha centrat part de les declaracions posteriors a l’acte. Concòrdia ha defensat que el Consell General ha de tenir un paper central en la regulació de l’alçada dels edificis i ha advertit que “en unes valls tan estrets com els nostres no es poden fer edificacions de vint plantes”. Escalé ha qualificat aquest model de “totalment fora de l’escala d’un país petit com Andorra” i ha reclamat limitar ràpidament la construcció en alçada.
Des del PS, Susanna Vela ha recordat que les competències urbanístiques corresponen principalment als comuns i ha posat en dubte la necessitat de crear nous espais de treball conjunts. “Aquí s’estan barrejant moltes coses”, ha afirmat, tot insistint que cal actuar amb les eines que ja preveu la legislació vigent.
Andorra Endavant ha qüestionat el moment en què el Comú d’Escaldes-Engordany ha plantejat la col·laboració amb Govern i Consell General, apuntant que aquesta iniciativa hauria tingut més sentit a l’inici del mandat comunal.
Finalment, Demòcrates ha emmarcat el debat dins els treballs ja en curs de la comissió legislativa que estudia la modificació de la llei del territori i urbanisme, recordant que aquest òrgan ja està escoltant els comuns i que serà en aquest marc on s’hauran d’analitzar possibles canvis.