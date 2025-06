Ajust salarial al cos policial

Els funcionaris de la Policia accepten l’augment salarial, però reclamen incloure els complements específics

Guiomar adverteix que el no-GADA és només un dels tres eixos de la revisió i prepara noves propostes per presentar a Funció Pública

El Cos de Funcionaris de Policia d’Andorra (CFPA) ha manifestat la seva acceptació amb la proposta d’augment salarial anunciada pel Govern, però ha advertit que queden qüestions pendents que cal resoldre per completar la revisió retributiva. El president del sindicat, Hugo Guiomar, ha explicat a EL PERIÒDIC que el document d’anàlisi elaborat per l’empresa People Matters no va tenir en compte els complements específics a l’hora de calcular les revaloritzacions previstes dins del marc del no-GADA.

Segons Guiomar, “l’únic que s’aplicarà l’any 2025 és el no-GADA”, i ha remarcat que aquest element representa només una part de l’estructura salarial. “Hi ha tres eixos: el no-GADA, les graelles i els complements específics”, ha puntualitzat. En aquest sentit, ha assenyalat que fins ara “a la graella només s’ha treballat el sou base”, deixant de banda els complements específics, que el sindicat considera essencials per entendre la totalitat de la retribució del cos.

Pel que fa a la distribució dels increments, Guiomar ha indicat que “tots els graus pugen una miqueta”, però ha destacat que “el grau que més puja és l’agent raso”, com a resposta a la seva situació econòmica més ajustada i amb l’objectiu de fer més atractiva l’entrada al cos policial. Així, mentre els comandaments podrien veure increments d’entre un 5% i un 7%, els agents rasos podrien arribar a un augment del 15%. Amb tot, ha advertit que “no tenim els imports exactes fins la setmana que ve”. En relació amb els cinc milions d’euros anunciats pel Govern per cobrir l’aplicació del no-GADA, Guiomar ha admès que no pot valorar si la xifra és suficient: “No en tinc ni idea perquè no sé ni quants diners representa això, ni per a quantes persones”.

El president sindical també ha recordat que el CFPA va presentar una contraproposta sobre el no-GADA pocs dies després de rebre la proposta inicial del Govern. “No vam rebre mai resposta fins ara”, ha lamentat, afegint que recentment l’Executiu ha confirmat que manté la seva proposta original. Segons Guiomar, la justificació oficial és que “també s’ha de fer un increment per graella i complements específics, i que tot plegat representa un impacte pressupostari important”. En aquest context, ha insistit que “la gent està barrejant coses” i que els imports vinculats a cadascun dels tres eixos salarials “van completament a part uns dels altres”.

Finalment, Guiomar ha anunciat que el sindicat ha elaborat un document amb les seves propostes, el qual es remetrà properament a Funció Pública per obrir una nova ronda de negociació. “Ara ho hem d’enviar i se’ls mirarà, i llavors veurem com ho podem anar fent”, ha conclòs.