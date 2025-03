Els economistes proposen invertir en territoris veïns per alleujar la pressió urbanística a Andorra

Els representants del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, Sílvia Davan i Carlos Mesas, han exposat aquest dimecres davant la Comissió d’Estudi per a un Creixement Urbanístic Sostenible diverses propostes amb l’objectiu d’assolir una major sostenibilitat econòmica i territorial al Principat.

Davan, vocalista del col·legi, ha destacat la necessitat de concentrar les zones residencials i els serveis, aprofitant les infraestructures existents i evitant l’expansió descontrolada. “Es vol aprofitar bastant de les zones que avui ja acumulen major quantitat de població i serveis”, ha explicat. En aquest sentit, ha defensat la rehabilitació d’edificis ja construïts per incrementar l’oferta habitacional sense expandir l’ocupació del territori. “Hi ha pisos de 120-150 metres quadrats que es podrien convertir en tres habitatges, augmentant l’oferta disponible“, ha afegit.

Els economistes han plantejat la creació d’un fons d’inversió amb capital publicoprivat per promoure la construcció d’habitatges sostenibles. Segons Mesas, secretari del col·legi, aquest fons hauria de ser majoritàriament andorrà i comptar amb la col·laboració de les entitats públiques. “Les administracions podrien fer aportacions no necessàriament econòmiques, com ara terrenys o edificis, mentre que el sector privat hi posaria capital”, ha explicat.

Un altre dels aspectes abordats ha estat la cooperació amb els països veïns per abordar la pressió urbanística i els preus de l’habitatge. “Hi ha experiències d’àmbit internacional, com la frontera entre Suïssa i França, on aquestes dinàmiques ja funcionen”, ha indicat Davan. No obstant això, ha assenyalat que l’objectiu no és traslladar el problema a altres zones, sinó trobar solucions conjuntes. “La solució no implica exportar un problema a un altre territori, sinó per buscar estratègies conjuntes”, ha afegit.

També s’ha posat sobre la taula la necessitat de millorar la coordinació urbanística entre els diferents estaments públics del Principat, amb una col·laboració més estreta entre comuns i Govern. En aquest sentit, s’ha suggerit la cessió temporal de terrenys comunals a promotors privats per a la construcció d’habitatges a preus assequibles. “A la finalització del període de cessió, els terrenys i els edificis construïts retornarien als comuns, beneficiant totes les parts implicades”, ha exposat Mesas.

Els representants del col·legi han subratllat la necessitat d’una millor gestió dels recursos disponibles i han insistit en la importància d’un model de creixement que no comprometi el territori a llarg termini. “S’han de respectar uns certs territoris pel benestar comú”, han conclòs.