Derogació legislativa

Els demòcrates advoquen per simplificar el Registre Civil amb una transposició al format digital

Hi haurà un període transitori i de coexistència entre el paper i el digital, destacant la supressió de l'estructura del registre per seccions

El president i la presidenta suplent del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana i Maria Martisella, han presentat aquest matí en roda de premsa la Proposició de llei del Registre Civil, un text que actualitza el seu marc legal vigent, el qual data del 1996. Tal com ha explicat Jordana, s’ha optat per fer una nova llei que deroga l’anterior, ja que s’hi incorporen “modificacions importants”, les quals tenen a veure amb la digitalització del registre, així com el pas del registre per seccions al de folis personals i una modernització global partint del que preveu la Llei de la persona i de família, aprovada el 2022.

Pel que fa a l’efecte d’aquesta digitalització, la proposició de llei preveu mecanismes de tramitació, emmagatzematge i accés a la informació per mitjans electrònics. “Dona continuïtat així a la transformació digital de l’Administració pública”, ha recalcat Martisella, “facilitant alhora l’accés a la informació registral i agilitzarà la prestació del servei, tant pel que fa a la interconnexió amb dades d’altres persones”, com també l’accés a la informació per part del ciutadà, i la transmissió de dades a les administracions públiques. Tanmateix, els portaveus del grup han concretat que la llei contempla “un període transitori per fer la transposició del paper al digital”, durant el qual podran coexistir el sistema actual i l’electrònic.

Cal precisar que amb aquesta proposició de llei també s’abandona l’estructura actual del registre per seccions (naixements, matrimonis, etc.) i s’opta, per tant, per un sistema de foli personal, que centralitzarà tota la informació de la persona. És a dir, cada ciutadà tindrà un espai assignat on s’agruparan consecutivament els assentaments dels fets i actes relatius a la seva identitat i condició civil, des del naixement a la defunció.

Quant als aspectes vinculats amb la publicitat, el registre serà de caràcter públic, “però per poder tenir accés a les dades caldrà un interès legítim, qualificat per la registradora”, ha explicat Martisella. Es tracta del mateix procediment que se segueix en l’actualitat, però introduint alguns assentaments considerats de publicitat restringida, com ara les modificacions de sexe o els canvis de nom, la naturalesa de la mare si ha renunciat a la maternitat, la filiació adoptiva i la desconeguda o les defuncions prenatals, entre d’altres.

En darrer lloc, la presidenta suplent ha nomenat els aspectes que contempla la llei per adequar-se a les noves realitats socials, jurídiques i familiars de la societat andorrana, procés que va iniciar-se amb l’aprovació de la Llei qualificada de la persona i la família. A tall d’exemple, es contempla el canvi de nom i el de sexe, així com la regulació registral pel que respecta el règim jurídic de suport a les persones amb discapacitat. Val a dir que també s’integra en el Registre Civil la inscripció de les unions estables de parella, sabent que en l’actualitat s’inscriuen en un registre independent.