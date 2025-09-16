Pendents de retornar 44,6 milions d’euros dels 154 milions que es van atorgar en els crèdits tous per la Covid

L’import total efectivament desemborsat per l’executiu en concepte de crèdits tous és de 154 milions d’euros. Així es posa en relleu en les respostes que el ministre de Finances, Ramon Lladós, dona a un seguit de preguntes formulades pel conseller general del grup parlamentari Andorra Endavant, Marcos Monteagudo i que surten publicades al butlletí del Consell General.
Quant al percentatge del total desemborsat que ja ha estat retornat per les empreses o persones físiques beneficiàries dels crèdits tous, Lladós indica que, a data 31 de juliol, aquest percentatge se situa en el 68,2%. I quant a l’import total dels préstecs avalats pendents de retornar en la mateixa data és de 44,6 milions d’euros, segons la informació que facilita el titular de Finances a una altra de les preguntes formulades pel conseller general.
Quant a la taxa de morositat actualitzada associada als crèdits tous, la resposta indica que aquesta se situa en el 2,5%, tenint en compte un import pendent de recuperar de 3,89 milions d’euros sobre el total avalat de 154 milions. Tot i que inicialment es va estimar una ràtio d’impagament del 18% com a mesura de prudència, basada en els escenaris més negatius observats a Espanya durant la pandèmia, la morositat real ha resultat ser molt inferior. Aquesta previsió inicial va portar el Govern a dotar anualment una provisió que, a finals del 2024, ascendia a noi milions d’euros. Així doncs, la dada actual confirma una millor evolució del retorn dels crèdits respecte a les previsions fetes en plena crisi de la Covid.
I qüestionat sobre si el Govern té previst encarregar un informe d’avaluació independent sobre l’impacte real dels crèdits tous en el teixit econòmic del país i sobre l’eficiència de la seva gestió, Lladós ha manifestat que valora molt positivament l’èxit del programa. En aquest sentit, destaca que 1.587 empreses i negocis van poder mantenir la seva activitat gràcies als avals Covid. Finalment, en resposta a la pregunta relativa a les mesures previstes en cas d’impagaments o d’incompliment dels compromisos de devolució, s’indica que ja s’estan duent a terme reclamacions tant per la via extrajudicial com davant la Batllia mitjançant els procediments legals corresponents per recuperar els imports impagats.