Els cossos especials forcen a Govern a aturar “una situació laboral insostenible”

“Els treballadors i treballadores dels serveis públics, incloent-hi bombers, funcionaris de l’Administració pública, policies i duaners, personal d’ensenyament, treballadors dels centres penitenciaris i justícia, volem manifestar el nostre profund malestar i esgotament davant la gestió ineficaç i negligent del Govern, que ens ha portat a una situació límit”. Així és com comença un dur escrit que han signat el cos de Bombers, el SEP (educació), el SIPAAG (cos general), el SIP (penitenciaris) i altres serveis públics juntament amb la Unió Sindical d’Andorra per a mostrar i adreçar-se als mandataris del país que necessiten rebre “més recursos per evitar la sobrecàrrega de treball i falta alarmant de previsió” que aquests han ocasionat sobre les seves activitats.

Una situació que els diferents cossos especialitzats han volgut posar sobre la taula al·legant que això esta afectant “no només als professionals que operen cada dia sinó també a la qualitat dels seus serveis“, el qual repercuteix intrínsecament sobre la ciutadania. Anant més enllà, el col·lectiu ha esgrimit que el més preocupant és “la manca de resposta per part del Govern”, la qual està fent créixer la indignació entre els treballadors, i fent saber altrament que les seves condicions “estan empitjorant dia rere dia”, reclamant que l’ajornament constant de les seves queixes “no pot esperar un dia més”.

Un malestar, val a dir, que ha trobat el seu punt de mira en les darreres declaracions de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, la qual ha mostrat la “clara inactivitat del Govern en les qüestions que afecten la totalitat dels Cossos Especials i de l’Administració Pública d’Andorra”.

Així, els diferents serveis han decidit unir forces amb un reclam públic per posar fi al que han titllat com a “divïde et ïmpera” dels polítics del Principat, fent saber que “fa anys que compartim una crisi estructural, malauradament, en tots els sectors públics, una crisi que afecta també altres àmbits. Cada col·lectiu viu la seva pròpia realitat, però tots coincidim en un punt: la situació actual és insostenible”, demanant que “s’actuï ja amb responsabilitat per aturar aquesta crisi dels serveis públics”.

Finalment, i recordant que “demà hi havia convocada una reunió per exposar la síntesi de l’estudi de l’empresa contractada per la revisió de les nostres graelles salarials”, la qual afirmen que els membres dels sindicals no han obtingut resposta, demanen urgentment “un reforç real de les plantilles per reduir la sobrecàrrega laboral i garantir un servei públic de qualitat“. Altrament, el reclam central també prioritza “una millora de les condicions laborals i salarials per dignificar la feina dels professionals i evitar la fuga de talent”. Conclouen el manifest amb la necessitat de posar fi a la precarització dels serveis essencials “per assegurar-se així la viabilitat a llarg termini”, concretant que ja és molt el temps que treballen en unes condicions inacceptables i que “no descarten promoure aviat les mobilitzacions”.