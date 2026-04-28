Els coprínceps reben la condecoració de la Creu dels Set Braços i reivindiquen que “som aquí per servir el poble d’Andorra”

El Santuari de Meritxell ha acollit aquest dimarts l’acte de condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps, Emmanuel Macron i Josep-Lluís Serrano Pentinat, en en el marc de la visita oficial del mandatari francès al Principat i abans de donar per tancat el seu recorregut al llarg del territori i posar, de nou, rumb cap a França. Així, el copríncep episcopal ha expressat el seu agraïment per la distinció, la qual ha qualificat com “la màxima distinció que atorga el Principat d’Andorra”, i ha destacat el valor de poder-la compartir per primera vegada amb el seu homòleg francès. En aquesta línia, Serrano ha remarcat que es tracta d’un moment inèdit, apuntant que “per primera vegada ens hem trobat, en aquest nostre estimat Principat, per servir el poble”.
D’altra banda, ha posat l’accent en el significat del lloc escollit, tot indicant que és “un lloc emblemàtic” que aporta “un simbolisme especial” a la cerimònia, arrelat “en la història, en la tradició i en la identitat del poble”. El copríncep episcopal també ha reivindicat el paper del poble com a base del sistema institucional, afirmant que “som coprínceps perquè hi ha poble” i que “no hi hauria cap Principat si no hi hagués poble”. A més, Serrano ha aprofitat per renovar el seu compromís amb el país, assegurant que manté “la meva total disponibilitat per servir-vos al poble i per ser el vostre servidor”, i ha apel·lat al lema del país, ‘Virtus Unita Fortior”, per defensar el treball conjunt al servei d’Andorra.
Per la seva banda, Macron ha mostrat la seva emoció per la distinció i ha assegurat que s’hi sent plenament identificat amb les paraules de Serrano. “M’inscric totalment en les paraules del copríncep”, ha afirmat, tot afegint que el seu homòleg “ha expressat en nom de tots dos el que jo sento”. Així, el copríncep francès ha explicat que inicialment va rebre la cerimònia amb sorpresa, tot reconeixent que “quan vaig conèixer aquesta cerimònia, vaig sentir una sensació estranya”, però ha matisat que va entendre que l’orde s’havia creat posteriorment a la seva anterior visita. Amb tot, ha destacat el valor del reconeixement, assegurant que tots dos el reben “amb molta emoció la consagració, mitjançant aquesta orde, la més eminent del Principat”.
En aquest sentit, Macron ha incidit en la dimensió de servei del càrrec, afirmant que la funció de copríncep “significa molt més” que el que estableix el càrrec formal i que es construeix amb la relació amb el país. Així, ha defensat que aquesta responsabilitat es “reinventa” cada vegada que s’exerceix, “en venir aquí i prendre’n la dimensió, la reinventem al vostre costat”. D’aquesta manera, ha subratllat que aquesta distinció reforça el compromís amb el poble andorrà, assegurant que “tenim el sentiment i la convicció que som aquí per servir-vos, que estem al servei del poble d’Andorra”, i ha reiterat “la voluntat de continuar servint per estima i fidelitat al Principat, al seu poble i a tots aquells que en formen part”.