Amabilitat amb l'entorn

Els comuns acorden unificar les set ordenacions d’accés al medi natural per facilitar la interpretació normativa

En un altre ordre, els cònsols celebren el nou tarannà de diàleg del Col·legi d’Arquitectes i confien a restablir la col·laboració institucional

Ajuntar les set ordenacions del territori que recullen la normativa que ha de respectar tot el trànsit rodat del Principat que vulgui accedir al nostre medi ambient i entorn protegit és un objectiu comú que avui han realçat i posat sobre la taula els mandataris de les diferents localitats en una nova reunió de cònsols que ha tingut lloc a la Casa Comuna massanenca.

La proposta d’unificació normativa respon a una petició expressa del Cos de Banders, que ja havia manifestat a les administracions la dificultat de gestionar i aplicar correctament els convenis de protecció del territori degut a la disparitat de regulacions entre parròquies. “El Cos de Banders ja ens va comunicar el seu neguit i dificultat per haver d’estudiar cadascuna de les ordenacions per separat. Per aquest motiu, ens van demanar a les administracions si podríem dissenyar una cartografia col·lectiva que harmonitzés d’aquesta forma tot el reglament per tal d’extreure així el millor de cada document”, ha explicat avui la cònsol major de la Massana, Eva Sansa.

Sansa també ha avançat que des de la parròquia que lidera ja s’està ultimant una modificació de l’ordenació pròpia, i que aquesta es traslladarà pròximament a l’advocat-secretari de cònsols, que serà l’encarregat de centralitzar les aportacions de la resta de parròquies. L’objectiu és elaborar un text base compartit, que posteriorment es pugui enriquir amb les especificitats de cada territori. “Encara no hi ha un calendari concret, però potser d’aquí a una o dues reunions ja disposarem d’un text treballat per començar a fer-hi aportacions”, ha indicat.

Aquesta ordenació conjunta no respon, segons els cònsols, a un increment d’infraccions relacionades amb l’ús del vehicle al medi, sinó a una voluntat de coherència normativa. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha matisat que “no fem aquesta modificació a causa d’haver rebut un increment de les infraccions per part del transport rodat i que ens hagi constatat el cos de protectors, sinó per una qüestió de simplificar uns tràmits que permetran una sèrie d’avantatges que milloraran l’experiència amb el medi”. Sobre això, Sansa ha posat com a exemple que es clarificaran els camins per a aquelles persones que duen a terme la pràctica del trial, “qui veuran ben definits els camins d’accés“.

D’altra banda, i com a altre tema destacat de la reunió, els mandataris han informat que aquest dimarts ha tingut lloc una trobada amb la nova Junta del Col·legi d’Arquitectes. Els cònsols han valorat positivament el to i l’actitud del nou comitè, destacant que s’ha mostrat obert al diàleg i disposat a treballar conjuntament amb les institucions. “Ha estat una reunió de diàleg i plena predisposició per treballar conjuntament entre institucions”, han coincidit a remarcar els representants comunals.

Tant Sansa com González han celebrat aquest canvi de tarannà i han defensat que “havia de quedar enrere el clima de tensió i desacord que hi ha hagut els darrers mesos entre els estaments”. Aquest desacord, que havia transcendit a l’àmbit públic, es va manifestar especialment en relació amb l’encàrrec d’assessories externes per part dels comuns a causa de la manca de comunicació amb el Col·legi. “Faltava una taula de diàleg que ens deixa molt satisfets perquè és el que ens toca viure ara, un clima obert i d’entesa que faci més entenedor els neguits d’ambdues institucions”, ha raonat el cònsol de la capital, afegint que trametran al col·legi esmentat un llistat amb els problemes actuals que volen fer entendre al seu col·lectiu.

Un dels temes plantejats ha estat la baixa participació d’arquitectes col·legiats en licitacions públiques, com les revisions dels POUP. Sansa ha explicat que una de les causes identificades és que, segons el codi deontològic actual, un arquitecte que col·labora en una revisió urbanística no pot presentar projectes en aquella mateixa parròquia durant un període de tres anys. Aquesta restricció, ha afirmat, “genera una manca de competència real” i ha defensat que “potser caldrà revisar aquest codi per evitar conflictes d’interessos i garantir una competència més lliure”.