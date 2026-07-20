Els comuns portaran al setembre la llei per garantir la consulta institucional abans de decisions que els afectin

Si bé la sessió d’avui del Comú de la Massana ha tingut com a eix central el renovat pla de pensions d’aquí en endavant (i com a principal punt d’interès públic), també ho ha sigut altrament conèixer una aprovació en referència a la proposició de llei de concertació i consulta institucional dels ens comunals, la qual s’ha formulat al ple amb l’objectiu de «reforçar la participació de les administracions en totes aquelles iniciatives que afectin directament les seves competències o el seu funcionament». Ho ha informat aquest dilluns la cònsol de la parròquia, Eva Sansa, tot concretant que el text està ja definit i llest perquè al setembre (és a dir, al moment del retorn parlamentari) entri a tràmit amb la clara voluntat de «cobrir una mancança existent».
De manera que ha tornat a la palestra comunal un tema que també feia temps que es reflexionava i que, tot just avui, ha rebut llum verda: «És cert que actualment no hi ha cap procediment formal i estable de consulta envers nosaltres», ha fet saber Sansa, deixant caure a la premsa que «tota classe de decisions» haurien de ser informades cap a aquesta part que impliquen les cases comunes, com reconèixer l’antiguitat de tots els membres interins que conformen el Consell General, el qual «ha tingut un impacte directe en els comuns».
«Aquesta proposició de llei no s’ha de veure com una eina de control i, per tant, de contrapoder cap a la branca legislativa, sinó com una mesura per al progrés natural d’una societat evolucionada» – Eva Sansa
La idea es presenta així com una aprovació a poder «informar i proposar canvis» de darrera hora o necessitat davant alguna resposta o problemàtica greu. «Sí que és cert que altres lleis, com ara la del sol, les hem treballat estretament amb el Govern i en plena conscienciació», ha sincerat la cònsol de la Massana.
En aquest sentit, Sansa ha concretat que ja s’ha dut a terme una primera reunió amb els grups parlamentaris i aquests «han vist coherent la proposta per al cas d’aquelles qüestions que afectin de forma directa a les administracions del comú», tot concloent que no «no s’ha de veure aquesta opció com un contrapoder, sinó d’un progrés cap a una societat més evolucionada i conscient». La idea és, segons preveuen des de la Casa Comuna, «poder-ho aprovar abans que conclogui el mandat actual». Relacionat amb l’anterior, també ha sigut d’interès saber que una intenció que persegueixen ara els comuns és institucionalitzar la reunió de consols, amb l’objectiu de «reforçar el diàleg i la participació d’aquests ens en les seves decisions que els afectin».
– pendent d’ampliació –