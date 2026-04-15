Els comerços, oficines i administracions públiques hauran de tancar més de dues hores per la visita d’Emmanuel Macron

Els comerços, indústries, oficines i administracions públiques hauran de tancar el seu servei el dimarts 28 d’abril entre les 12.00 i les 14.30 hores amb motiu de la visita oficial del copríncep francès, Emmanuel Macron, prevista per als dies 27 i 28 d’abril. Així ho ha aprovat l’Executiu mitjançant els decrets que estableixen les disposicions excepcionals. Tot plegat, amb l’objectiu que els residents assisteixin a l‘al·locució que Macron oferirà a les 12.45 hores a la plaça del Poble d’Andorra la Vella.
D’aquesta manera, durant la franja horària mencionada se cessarà l’activitat d’aquests establiments, quedant exclosos els serveis públics i essencials, i també els serveis sanitaris, veterinaris, turístics, hotelers, de restauració, bars, caves i estacions de servei. Pel que fa a les hores afectades dels sectors que han de tancar, el Govern ha informat que aquestes seran considerades hores festives, de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables per als treballadors.
Les hores afectades dels sectors que han de tancar seran considerades hores festives, de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables per als treballadors
En aquest sentit, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que la voluntat de l’Executiu és “posar en relleu” aquest acte central i ha recordat que en la darrera visita del copríncep, l’any 2019, també es va fer aquest tancament quan Macron va visitar cadascuna de les parròquies. “Com que aquesta vegada no ho farà així, es passa a un tancament generalitzat per poder facilitar que la gent assisteixi”, ha afirmat.
D’altra banda, el Govern també ha adoptat altres mesures organitzatives i de seguretat vinculades a la visita oficial, com la restricció temporal de l’espai aeri andorrà, amb la prohibició d’enlairament i el sobrevol de totes les aeronaus, tripulades i no tripulades, així com la prohibició de tota activitat de caça.
L’arribada d’Emmanuel Macron està prevista per al dilluns 27 d’abril a primera hora de la tarda a l’Estadi Comunal, on arribarà en helicòpter
Quant al programa, Casal ha detallat que l’arribada de Macron està prevista per al dilluns 27 a primera hora de la tarda a l’Estadi Comunal, on arribarà en helicòpter. A partir d’aquí, es reunirà amb el cap de Govern, Xavier Espot, tot seguit visitarà FEDA i a la nit assistirà a un sopar oficial. Ja dimarts, visitarà el Lycee Comte de Foix i un centre de l’Escola Andorrana.
Més tard, es dura a terme la sessió tradicional del Consell General i, a continuació, l’al·locució a la plaça del Poble. Finalment, a la tarda, hi haurà la imposició de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps a la Basílica de Meritxell. Amb tot, el ministre portaveu ha remarcat que el programa encara s’ha de concloure i que per part del Govern hi ha confiança en què la visita no s’hagi de posposar novament. “Res fa pensar que no es pugui dur a terme”, ha conclòs.