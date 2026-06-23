Els avals per al primer habitatge ja acumulen 28 operacions aprovades amb un preu mitjà superior als 400.000 euros

El programa d’avals per a l’accés al primer habitatge continua guanyant beneficiaris. Segons les dades facilitades per la titular d’Habitatge, Conxita Marsol, s’han aprovat sis noves operacions en el marc d’aquesta línia d’ajuts, fet que eleva fins a 28 el nombre de sol·licituds autoritzades des de la seva posada en marxa. A més, s’han registrat 37 peticions, mentre que cinc continuen en fase de valoració i tres van ser desistides pels mateixos sol·licitants.
Així, i durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Marsol ha posat en relleu que el volum de denegacions continua sent molt reduït. «Nosaltres rebutgem molt poques sol·licituds, dos o tres casos com a màxim», ha assegurat, confirmant també que, tot i no disposar de dades ‘actualitzades’, fa dos mesos el valor mitjà dels habitatges adquirits se situava per sobre dels 400.000 euros. En aquest sentit, ha apuntat que molts d’aquests immobles «són, moltes vegades, pisos de segona mà, però se’n van trobant».
Cal recordar que, el passat mes d’abril, en sessió parlamentària al Consell General, Marsol ja va defensar que la iniciativa era un «èxit» i que estava «donant els seus fruits». Va anar inclús més enllà, destacant que el Govern es trobava estudiant possibles ajustos al programa, com la incorporació d’habitatges adquirits sobre plànol. Una possibilitat que, segons la ministra, estava «sobre la taula», tot i que des de l’ens governamental es preferia esperar «uns mesos» abans de prendre una decisió definitiva per a així analitzar l’evolució del mercat.