Tercera jornada del Debat d'Orientació Política

El reconeixement de Palestina no prospera en el Debat d’Orientació per manca de consens polític

La cambra també descarta impulsar una llei sobre informació veraç, tot i admetre la importància de preservar la llibertat de premsa

Dues de les propostes de resolució presentades per part de la bancada Socialdemòcrata aquest divendres durant la tercera jornada del Debat d’Orientació Política han generat força debat. La primera d’elles, presentada per la consellera Susanna Vela, instava el Govern a reconèixer l’Estat palestí “en el més breu termini possible”. El text ha estat rebutjat per 20 vots en contra i 8 a favor, en el marc de la tercera jornada del Debat d’Orientació Política.

Des de la majoria, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha coincidit amb la necessitat d’un posicionament prudent. “El reconeixement hauria de produir-se només si es donen certes condicions, com una autoritat palestina reforçada i desvinculada de grups terroristes, o que el pas contribueixi a una pau justa”, ha assenyalat. Jordana ha reiterat la condemna de la situació humanitària a Gaza i ha defensat un alto el foc immediat, però ha insistit que no és el moment de prendre una decisió com aquesta.

El conseller general del PS, Pere Baró, ha admès que “el reconeixement és un camí difícil” però ha defensat que Andorra reafirmi el seu compromís amb la solució dels dos estats. En aquest sentit, també ha explicat que la seva formació havia proposat una esmena treballada conjuntament amb Concòrdia per instar el reconeixement una vegada concloguin els treballs en el marc d’una conferència internacional d’alt nivell. Precisament, el conseller d’aquesta formació Pol Bartolomé ha defensat que no hi ha contradicció entre les posicions expressades pel PS i Demòcrates, emfatitzant que la seva formació veu amb bons ulls el reconeixement, “sempre que es donin les condicions per contribuir a una pau duradora”.

La segona de les propostes ha sigut la referida a l’elaboració d’una llei per garantir el dret a una informació veraç i no discriminatòria. La iniciativa, que inicialment incloïa la creació d’un organisme de supervisió, ha sigut reformulada per Vela durant la sessió, eliminant aquest punt per facilitar el consens. Tot i la modificació, el text no ha obtingut el suport necessari i ha estat rebutjat per 17 vots en contra i 10 a favor.

Des d’Andorra Endavant, la presidenta Carine Montaner ha defensat la proposta posant en relleu que “la llibertat de premsa és fonamental”, però ha advertit que cal “evitar que la premsa es converteixi en una arma contra les persones”. En aquest sentit, ha remarcat també la importància de garantir una informació contrastada i responsable.

Per part de la majoria, la consellera general demòcrata, Maria Marticella, ha justificat el rebuig pel “problema de forma i no de fons” del text. Segons ha explicat, la proposta ja no inclou cap mecanisme concret i “l’eventual regulació podria quedar recollida en el marc de l’Acord d’associació amb la Unió Europea”. Unes afirmacions que han portat a una rèplica directa per part de Montaner, qui ha apuntalat que “la llibertat de premsa sí, però s’ha d’evitar la manipulació”.

En el tram final del debat, Vela ha retret a la majoria que rebutgi la proposta sense garantir, com a mínim, que s’arribi a debatre una futura llei a la cambra. Marticella ha obert la porta a continuar parlant-ne, tot i que ha admès que ara mateix “no és una prioritat a l’agenda política”.