Congrés clau per al futur

El PS reconeix proximitats amb Concòrdia, però remarca que alguns acords “s’han acabat trencant”

La formació plantejarà una reducció progressiva de la jornada laboral, amb l'objectiu fixat en les 37,5 hores setmanals sense afectació salarial

En el marc de l’acte de presentació del programa del XXI Congrés del Partit Socialdemòcrata (PS), el president de la formació, Pere Baró, ha abordat la possibilitat d’una futura aliança amb Concòrdia de cara a les eleccions generals del 2027. Baró ha volgut deixar clar que “la nostra preocupació no és la cadira per la cadira, com sembla que passa a la dreta”, responent així a les especulacions que han circulat en els darrers dies.

Per la seva part, la secretària d’organització, Maria Nazzaro, ha recordat que, a partir de l’anàlisi dels programes electorals de les eleccions del 2023, “és evident que amb algunes formacions hi ha més punts de coincidència”, destacant especialment la proximitat amb Concòrdia. Tot i això, ha subratllat que “actualment hi ha línies sobre les quals no podem oferir una resposta definitiva”, i ha insistit en la necessitat de treballar intensament per construir una plataforma comuna amb unes directrius clares. Nazzaro també ha alertat que, tot i els acords que es puguin assolir, “moltes vegades aquests s’han acabat trencant”, i ha remarcat la importància de prioritzar els elements d’unió per damunt de les diferències.

En un altre ordre, durant la presentació, la primera secretària del PS, Marta Pujol, ha avançat que una de les ponències principals del congrés girarà entorn de la redacció d’una Llei de reducció de la jornada laboral. Actualment fixada en 40 hores setmanals, Pujol ha assenyalat que en molts casos aquesta jornada es veu superada, especialment per l’existència de salaris baixos que obliguen a allargar els horaris laborals. D’aquesta manera, la proposta socialdemòcrata defensa una disminució de la jornada sense afectació salarial, amb l’objectiu d’avançar cap a les 35 hores setmanals. No obstant això, Pujol ha reconegut que, tenint en compte el context actual, es proposarà inicialment una reducció fins a les 37,5 hores.

Per altra banda, en el transcurs del XXI Congrés, el qual commemora el 25è aniversari del partit, es presentaran quatre ponències destacades. A banda de la dedicada a la jornada laboral, es debatrà sobre la creació d’una Llei del defensor de les generacions futures, una reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i les línies estratègiques del programa electoral per als comicis del 2027.

El congrés tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig. La primera jornada estarà centrada en qüestions d’estructura interna i organització, mentre que la segona es dedicarà al debat de les ponències i una taula rodona que estarà oberta al públic. Precisament, aquesta tractarà sobre la voluntat d’apropament social cap a la Unió Europea i serà sota el nom de ‘L’impacte social de l’Acord d’associació amb la Unió Europea’, amb la participació de representants polítics tant d’Andorra com de l’exterior.

En finalitzar el congrés, es procedirà a la votació de les diferents candidatures per a la renovació del Comitè Executiu. S’ha confirmat que una de les candidatures serà encapçalada per Pere Baró, que opta a la reelecció com a president del partit, amb Marta Pujol com a primera secretària i Maria Nazzaro com a secretària d’organització. Segons han explicat, aquesta candidatura busca mantenir una línia de “continuïtat” en el projecte socialdemòcrata.